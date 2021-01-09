+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Трагедия в Норильске: из всей семьи выжил 1 человек - подросток

Полуторагодовалый ребенок и его родители погибли при сходе лавины в Норильске

Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске
Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением


Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске. Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением, пишет newsru.com

По данным прокуратуры Красноярского края, лавина сошла 8 января в 23:17. МЧС сообщало о шести оказавшихся под снегом туристических домах. Поисковые работы, осложняемые погодными условиями, продолжались всю ночь, в них были задействованы 242 человека и 29 единиц техники.

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по п. "в" 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). После увеличения числа погибших статью переквалифицировали на более тяжкую - ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]