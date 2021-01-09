Трагедия в Норильске: из всей семьи выжил 1 человек - подросток

Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске

Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением









Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске. Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением, пишет newsru.com





По данным прокуратуры Красноярского края, лавина сошла 8 января в 23:17. МЧС сообщало о шести оказавшихся под снегом туристических домах. Поисковые работы, осложняемые погодными условиями, продолжались всю ночь, в них были задействованы 242 человека и 29 единиц техники.



