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МЧС: Снегопад нарушил электроснабжение 630 населенных пунктов и движение поездов

Обильные снегопады, пришедшие в Беларусь, повлияли на электроснабжение населенных пунктов и на движение поездов, сообщили в МЧС республики в субботу.

"По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 630 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов 9 января остаются без электроснабжения 56 населенных пунктов в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения пострадавших нет", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.


Там отмечается, что в Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов, до 1 часа.

В ведомстве также проинформировали, что в минувшую пятницу подразделения МЧС 25 раз привлекались для распиловки аварийных деревьев, оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 19 транспортных средств. "Пострадавших нет", - уточнили в министерстве.

По данным спасателей, максимальная высота снежного покрова составила 27 см в Борисовском р-не Минской области и Бобруйском р-не Могилевской области, пишет interfax.by
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