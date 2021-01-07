Кто громил Капитолий во время утверждения победы Байдена
По меньшей мере четыре человека погибли в результате беспорядков в столице США в среду, когда толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия в надежде сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах в ноябре.
GETTY IMAGES
В связи с беспорядками были арестованы как минимум 68 человек, однако поиск виновных продолжается. ФБР обратилась к гражданам за помощью, а журналисты-расследователи - в том числе Bellingcat - анализируют фото, видео и прямые трансляции, которые вели сами протестующие в соцсетях, пишет Русская служба Би-би-си.
Судя по первоначальным данным, очевидна связь беспорядков с маргинальными течениями в рядах сторонников Трампа - в их числе ультраправые активисты, неонацисты и адепты теории заговора QAnon.
Над расследованием штурма Капитолия работают сотни прокуроров и агентов ФБР, рассказали в прокуратуре Вашингтона.
Антисемиты и влогеры
Сторонник Трампа в Капитолии, EPA
На кадрах протестующих перед Капитолием и внутри здания журналисты и исследователи опознали участников целого ряда националистических и ультраправых группировок, популярных в соцсетях. Многие из них принесли свою символику.
Так, один из ворвавшихся в здание сторонников Трампа нес флаг Конфедерации, который в США сейчас многие считают символом расизма.
Другой пришел в толстовке с надписью "Camp Auschwitz" ("лагерь Освенцим") на груди и Staff ("персонал") на спине - отсылка к концлагерю, в котором нацисты убили больше миллиона евреев.
В кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сфотографировался житель Арканзаса по имени Ричард Барнетт. Газета Washington Post нашла его аккаунты в соцсетях - оказалось, что он называет сам себя "белым националистом", фотографируется с огнестрельным оружием и распространяет теории заговора про коронавирус.
В пятницу Барнетт был арестован. Он предстанет перед судом по обвинению в трех уголовных статьях.
Ричард Барнетт сидит в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
EPA
Двое "гордых парней" были осуждены за нападения на активистов антифа в Нью-Йорке, а ее лидеру накануне 6 января был запрещен въезд в Вашингтон.
Селфи с сигаретой в зубах в здании Капитолия сделал и представитель Proud Boys ("Гордых парней") - ультраправой группировки, которая борется с иммигрантами и левыми активистами и поддерживает Трампа. На этом фото он справа.
"Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и YouTube удаляют аккаунты членов этих группировок, и они чаще всего общаются на альтернативных форумах и соцсетях, которые не модерируют контент.
Исследователи Bellingcat в преддверии митинга в среду изучали посты на этих форумах и обнаружили нацистскую символику и призывы к насилию. "Ночью мы станем свидетелями ужасного уличного насилия", - предупреждал автор Bellingcat.
Прямую трансляцию из здания американского парламента вел и популярный в соцсетях сторонник Трампа и ультраправый блогер Тим Джионет, известный под псевдонимом Baked Alaska "Печеная Аляска".
TWITTER, Трансляция блогера "Печеная Аляска" из Капитолия
Его трансляцию смотрели больше 16 тыс. человек - и в комментариях предлагали повесить всех членов Конгресса.
YouTube удалил его канал в прошлом году за видео, на которых он заходил в помещения без маски, вопреки правилам, и отказывался слушаться сотрудников - и получил за это пожертвования от своих фанатов.
Сейчас он ведет стримы на нишевой игровой платформе, где пожертвования можно переводить в биткоинах.
Среди задержанных в связи с беспорядками - депутат законодательного органа штата Западная Вирджиния Деррик Эванс, который опубликовал видео из Капитолия на своей странице в "Фейсбуке".
Задержан был и 70-летний мужчина из Алабамы, в машине которого нашли 11 "коктейлей Молотова", два пистолета и ружье.
Адепты QAnon
Одним из заметных участников нападения на Капитолий стал человек в гриме, шлемами с рогами и в мехах на голое тело.
В нем узнали Джейка Анджели, который называет себя шаманом QAnon, теории заговора о мировой закулисе педофилов-сатанистов. Он был не единственным - у многих протестующих была замечена символика "Q".
Человек в футболке с символом движения был в первых рядах толпы, ворвавшейся в Капитолий.
Эта теория заговора тесно связана с поддержкой Трампа: ее адепты верят, что президент противостоит звездам и чиновникам, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США.
2020 год стал крайне успешным для сторонников этой конспирологической теории: ее адепт из штата Джорджия Мэрджори Тэйлор Грин была избрана в Конгресс США, и она далеко не единственный член Республиканской партии, заигрывающий с идеями учения. Кроме того, она пошла на экспорт: митинги ее сторонников в прошлом году состоялись в Лондоне и Берлине.
Ветеран ВВС и адепт QAnon
Судя по аккаунту в "Твиттере", в теорию о сатанистах-педофилах верила и 35-летняя Эшли Бэббитт, убитая прошлым вечером в Капитолии.
На опубликованной в соцсетях видеозаписи из Капитолия женщина, которую исследователи идентифицируют как Бэббитт, вместе с другими сторонниками Трампа пытается прорваться через запертую дверь. Полицейский держит группу протестующих на прицеле пистолета. Затем женщина пытается забраться на карниз возле двери, и в этот момент раздается выстрел. Женщина падает.
Полиция Капитолия утверждает, что офицер выстрелил из служебного оружия в группу протестующих, которая прорывалась в зал Палаты представителей, где скрывались от толпы члены конгресса.
Бэббитт была госпитализирована с огнестрельным ранением и вскоре скончалась. Стрелявший в нее полицейский временно отстранен от исполнения обязанностей, его имя не называется.
Свекровь женщины рассказала, что семья узнала о ее смерти из новостей - никто из официальных лиц не предупредил их.
Бэббит - ветеран ВВС США. По словам бывшего мужа, она служила в Афганистане, Ираке, Кувейте и Катаре. Недавно она вышла замуж во второй раз за Аарона Бэббитта. Вместе они работали в компании по обслуживанию бассейнов.
"Нас ничто не остановит. Они могут попытаться, но идет гроза, и она разразится над Вашингтоном меньше, чем через 24 часа", - написала она накануне событий среды.
Бэббитт называла себя либертарианкой и патриотом и активно выступала в соцсетях в поддержку Трампа, в том числе повторяя его ложные утверждения о масштабных нарушениях на выборах.
TWITTER/ASHLI BABBITT
Бэббитт (справа) в футболке с символикой QAnon
"Ее можно было любить или ненавидеть - такой уж у нее был характер, - сказал ее бывший муж в интервью общественной радиостанции NPR. - Она не стеснялась этого... Она гордилась этим - как гордилась своей страной и тем, что она - американка".
В сентябре Бэббитт опубликовала фотографию с лодочного парада в поддержку Трампа в Сан-Диего, Калифорнии, где она жила. На снимке она запечатлена в футболке с символикой QAnon.
10:16 09/01/2021
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