Кто громил Капитолий во время утверждения победы Байдена

В связи с беспорядками были арестованы как минимум 68 человек, однако поиск виновных продолжается. ФБР обратилась к гражданам за помощью, а журналисты-расследователи - в том числе Bellingcat - анализируют фото, видео и прямые трансляции, которые вели сами протестующие в соцсетях, пише т Русская служба Би-би-си.





Судя по первоначальным данным, очевидна связь беспорядков с маргинальными течениями в рядах сторонников Трампа - в их числе ультраправые активисты, неонацисты и адепты теории заговора QAnon.





Над расследованием штурма Капитолия работают сотни прокуроров и агентов ФБР, рассказали в прокуратуре Вашингтона.

Антисемиты и влогеры

Сторонник Трампа в Капитолии, EPA





На кадрах протестующих перед Капитолием и внутри здания журналисты и исследователи опознали участников целого ряда националистических и ультраправых группировок, популярных в соцсетях. Многие из них принесли свою символику.





Так, один из ворвавшихся в здание сторонников Трампа нес флаг Конфедерации, который в США сейчас многие считают символом расизма.





Другой пришел в толстовке с надписью "Camp Auschwitz" ("лагерь Освенцим") на груди и Staff ("персонал") на спине - отсылка к концлагерю, в котором нацисты убили больше миллиона евреев.





В кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сфотографировался житель Арканзаса по имени Ричард Барнетт. Газета Washington Pos t нашла его аккаунты в соцсетях - оказалось, что он называет сам себя "белым националистом", фотографируется с огнестрельным оружием и распространяет теории заговора про коронавирус.





В пятницу Барнетт был арестован. Он предстанет перед судом по обвинению в трех уголовных статьях.





Ричард Барнетт сидит в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси

EPA





Двое "гордых парней" были осуждены за нападения на активистов антифа в Нью-Йорке, а ее лидеру накануне 6 января был запрещен въезд в Вашингтон.





Селфи с сигаретой в зубах в здании Капитолия сделал и представитель Proud Boys ("Гордых парней") - ультраправой группировки, которая борется с иммигрантами и левыми активистами и поддерживает Трампа. На этом фото он справа.

"Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и YouTube удаляют аккаунты членов этих группировок, и они чаще всего общаются на альтернативных форумах и соцсетях, которые не модерируют контент.





Исследователи Bellingcat в преддверии митинга в среду изучали посты на этих форумах и обнаружили нацистскую символику и призывы к насилию. "Ночью мы станем свидетелями ужасного уличного насилия", - предупреждал автор Bellingcat.





Прямую трансляцию из здания американского парламента вел и популярный в соцсетях сторонник Трампа и ультраправый блогер Тим Джионет, известный под псевдонимом Baked Alaska "Печеная Аляска".





TWITTER, Трансляция блогера "Печеная Аляска" из Капитолия





Его трансляцию смотрели больше 16 тыс. человек - и в комментариях предлагали повесить всех членов Конгресса.





YouTube удалил его канал в прошлом году за видео, на которых он заходил в помещения без маски, вопреки правилам, и отказывался слушаться сотрудников - и получил за это пожертвования от своих фанатов.





Сейчас он ведет стримы на нишевой игровой платформе, где пожертвования можно переводить в биткоинах.





Среди задержанных в связи с беспорядками - депутат законодательного органа штата Западная Вирджиния Деррик Эванс, который опубликовал видео из Капитолия на своей странице в "Фейсбуке".





Задержан был и 70-летний мужчина из Алабамы, в машине которого нашли 11 "коктейлей Молотова", два пистолета и ружье.

Адепты QAnon

Одним из заметных участников нападения на Капитолий стал человек в гриме, шлемами с рогами и в мехах на голое тело.





В нем узнали Джейка Анджели, который называет себя шаманом QAnon, теории заговора о мировой закулисе педофилов-сатанистов. Он был не единственным - у многих протестующих была замечена символика "Q".





Человек в футболке с символом движения был в первых рядах толпы, ворвавшейся в Капитолий.





Эта теория заговора тесно связана с поддержкой Трампа: ее адепты верят, что президент противостоит звездам и чиновникам, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США.





2020 год стал крайне успешным для сторонников этой конспирологической теории: ее адепт из штата Джорджия Мэрджори Тэйлор Грин была избрана в Конгресс США, и она далеко не единственный член Республиканской партии, заигрывающий с идеями учения. Кроме того, она пошла на экспорт: митинги ее сторонников в прошлом году состоялись в Лондоне и Берлине.





Ветеран ВВС и адепт QAnon

Судя по аккаунту в "Твиттере", в теорию о сатанистах-педофилах верила и 35-летняя Эшли Бэббитт, убитая прошлым вечером в Капитолии.





На опубликованной в соцсетях видеозаписи из Капитолия женщина, которую исследователи идентифицируют как Бэббитт, вместе с другими сторонниками Трампа пытается прорваться через запертую дверь. Полицейский держит группу протестующих на прицеле пистолета. Затем женщина пытается забраться на карниз возле двери, и в этот момент раздается выстрел. Женщина падает.





Полиция Капитолия утверждает, что офицер выстрелил из служебного оружия в группу протестующих, которая прорывалась в зал Палаты представителей, где скрывались от толпы члены конгресса.





Бэббитт была госпитализирована с огнестрельным ранением и вскоре скончалась. Стрелявший в нее полицейский временно отстранен от исполнения обязанностей, его имя не называется.





Свекровь женщины рассказала, что семья узнала о ее смерти из новостей - никто из официальных лиц не предупредил их.





Бэббит - ветеран ВВС США. По словам бывшего мужа, она служила в Афганистане, Ираке, Кувейте и Катаре. Недавно она вышла замуж во второй раз за Аарона Бэббитта. Вместе они работали в компании по обслуживанию бассейнов.





"Нас ничто не остановит. Они могут попытаться, но идет гроза, и она разразится над Вашингтоном меньше, чем через 24 часа", - написала она накануне событий среды.





Бэббитт называла себя либертарианкой и патриотом и активно выступала в соцсетях в поддержку Трампа, в том числе повторяя его ложные утверждения о масштабных нарушениях на выборах.





TWITTER/ASHLI BABBITT

Бэббитт (справа) в футболке с символикой QAnon





"Ее можно было любить или ненавидеть - такой уж у нее был характер, - сказал ее бывший муж в интервью общественной радиостанции NPR. - Она не стеснялась этого... Она гордилась этим - как гордилась своей страной и тем, что она - американка".





В сентябре Бэббитт опубликовала фотографию с лодочного парада в поддержку Трампа в Сан-Диего, Калифорнии, где она жила. На снимке она запечатлена в футболке с символикой QAnon.



