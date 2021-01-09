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Выдвинутый на Оскар от Беларуси фильм «Уроки фарси» исключен из числа претендентов

Выдвинутый на «Оскар» от Беларуси фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси» исключен из числа претендентов на премию в категории лучший иностранный фильм, сообщает Variety.


Причина исключения «Уроков фарси» в несоответствии квалификационный требованиям премии. Издание объясняет, что у фильма, поданного от определенной страны, большинство из создателей, указанных в титрах, должны представлять страну, выдвинувшую его на «Оскар». «Уроки фарси» же создавала международная команда, и в результате это требование не выполнено.

Продюсер фильма Илья Стюарт подтвердил Variety исключение «Уроков фарси» из числа претендентов на «Оскар».

«Белорусский комитет и наши партнеры-продюсеры считали, что фильм соответствует всем требованиям, выдвигаемым Академией для представления страны. Впрочем, тот факт, что фильм представляет собой международное совместное производство с участием нескольких стран, а основной язык не является официальным языком выдвигающей страны, всегда означал, что наш случай уникальный, — говорит он. — Хотя мы, конечно, очень расстроены, мы уважаем решение Академии и с нетерпением ждем продолжения демонстрации „Уроков фарси“ международной аудитории, несмотря на языковой барьер, который, по иронии судьбы, и является темой и предметом фильма».

Фильм «Уроки фарси» рассказывает историю о Второй мировой войне. В 1942 году находящийся в концлагере бельгийский еврей выдает себя за перса, чтобы избежать казни. А затем обучает языку фарси немецкого офицера, который мечтает уехать в Иран и открыть там ресторан. Сам бельгиец фарси не знает и учит тюремщика выдуманному языку. Картина создана в копродукции России, Германии и Беларуси, где проходили съемки драмы.

К слову, «Уроки фарси» — не единственный иностранный фильм, исключенный из числа претендентов на «Оскар» в этом году. Ранее Американская киноакадемия исключила выдвинутую от Канады драму Funny Boy режиссера Дипы Мехты — за количество диалогов на английском языке.
Officelife.media
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