Халявы не будет: Любителей дармовщины "слили" дальнобойщики

Пока дальнобойщики спали. Под Борисовом орудовало криминальное трио

Прошедшей ночью в Борисовском районе на неохраняемой стоянке около АЗС на трассе М-1 остановился российский дальнобойщик.





Водителю не удалось нормально выспаться – его разбудил странный шум. Позже он обнаружил, что некто слил с его автомобиля 250 литров топлива. Практически в тот момент, когда мужчина звонил в милицию, преступников задерживали, пишет belnovosti.by

Как рассказала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в то время оперативники Борисовского РУВД отрабатывали неохраняемые стоянки вдоль автомагистрали.





На глаза правоохранителям попались трое подозрительных мужчин от 30 до 40 лет, таскавших от фуры канистры.





Фото: МВД





Пока за ними наблюдали, злоумышленники положили глаз ещё на один большегруз и стали готовиться к опустошению его баков, – сообщила официальный представитель МВД.





Однако заподозрив что-то неладное, троица отказалась от задуманного и решила скрыться. Но безуспешно – мужчин задержали.

Злодеями оказались двое жителей Борисовского и один Крупского районов. К слову, ранее все они привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражу топлива с фур.

Граждане, стараясь не привлекать к себе излишнее внимание, а также с целью затеряться среди дальнобойщиков передвигались на арендованном грузовике.











