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Так себе прогноз: В течение пяти лет в Беларуси останется половина населения, остальные сбегут или сопьются

Эксперты рассказали, какой итог ждет Беларусь в случае правления Александра Лукашенко или в случае его ухода

Так себе прогноз: В течение пяти лет в Беларуси останется половина населения, остальные сбегут или сопьются

Эксперты рассказали, какой итог ждет Беларусь в случае правления Александра Лукашенко или в случае его ухода. 

Пока же глава Беларуси не собирается терять управление над страной, это было бы «сродни самоубийству», уверен Алексей Дзермант, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия».


В интервью «Украина.ру» Алексей Дзермант рассказал, что пока нынешняя элита «победила» – в стране не было майдана, госпереворота или цветной революции. Сейчас власти Беларуси ощущают себя «победителями», которые не будут отдавать никому власть и управление.

Но все же в стране растет спрос на модернизацию системы в целом, который впрочем не обязательно приведет к изменениям по сценарию либеральной парламентской демократии, признает эксперт.

«Это <…> приведет нас, скорее, к молдавскому или украинскому сценарию с покупкой и перекупкой депутатов, партий, вечной чехарде в парламенте. Это не белорусский вариант», — считает Дзермант.

Режим Лукашенко может обрушиться с эффектом домино, уверен Дмитрий Болкунец, белорусский политолог.

В своем Телеграм-канале эксперт напомнил, что революции можно поделить на периферийные, где «раскачка» производится с регионов, и центральные, когда контроль идет со столицы. В Беларуси произошел именно центральный сценарий, дело в том, что регионы не смогли бы раскачаться для встряски.

По этой причине достаточно «нейтрализовать» центр – Минск. Тогда власть Лукашенко обрушится. По этой причине власти и подавляют жестко протесты в столицы, уверен эксперт.

Более категоричным в прогнозе для белорусов оказался Михаил Делягин, российский экономист.

По его мнению, Лукашенко через год покинет свой пост. Как объясняет эксперт, все дело в международной политике – в случае прихода в Германии «зеленых» в стране начнется ликвидация промышленности.

В таком случае не должно быть сухопутного транзита, в том числе нефти и газа из России. По этой причине и должен быть «ликвидирован Лукашенко». Хотя его место пустым долго не останется – на него придет «либеральный отморозок».

“Не факт, что Тихановская. Тихановская еще не самый худший вариант. И Беларусь вымрет”, – категорично заявил Делягин.

Экономист уверен, что в течение пяти лет в Беларуси останется половина населения, остальные сбегут или сопьются. Страна будет разграблена и превратится в Северную Молдавию. Делягин посоветовал белорусам пока наслаждаться жизнью.
topnews.ru
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