В России разбился частный самолет - 3 человека погибли

В пресс-службе МЧС России сообщили, что легкомоторный самолет упал при взлете на аэродроме "Гостилицы". Информация о крушении поступила в МЧС РФ по Ленинградской области в 15:05

В Ломоносовском районе Ленинградской области при взлете упал частный легкомоторный самолет Piper-28 (бортовой номер RA-2659 G). Он столкнулся в воздухе с самолетом Cessna-150 (бортовой номер RA-1448 G).









фото: twitter.com





По данным Telegram-канала "112", на борту разбившегося самолета находились четыре человека, в том числе один ребенок. Трое человек скончались на месте, ребенок госпитализирован. В транспортной прокуратуре по Северо-Западному федеральному округу подтвердили, что при крушении погибли три человека: пилот и двое взрослых пассажиров (мужчина и женщина). В комитете по здравоохранению Ленинградской области опровергли информацию, что на борту самолета Piper был еще и ребенок. "Там не было ребенка", - сказали "Интерфаксу" в комитете.





По предварительным данным, в 13:38 с посадочной площадки взлетел самолет Cessna-150. Минуту спустя вслед за ним взлетел второй самолет, Piper-28. Еще через минуту, в 13:40, оба самолета столкнулись в воздухе.





Как сообщил источник с места происшествия, "авария произошла на взлете во время выполнения кругового маневра". Среди основных версий произошедшего - ошибка пилота при выполнении маневра - полета по кругу. Кроме того, среди версий - возможное обледенение элементов фюзеляжа или управления и отказ техники.

"Самолет должен был выполнить полет вокруг акватории Невской губы и Финского залива. Полет был согласован, - сказал источник, добавив, что воздушное судно "принадлежит частному лицу 1964 года рождения".

Как сообщают "Невские новости", самолет Piper развалился прямо в воздухе, столкнувшись в воздухе с другим легкомоторным самолетом, который шел на посадку.





"Петербургский дневник" уточняет , что на борту второго самолета, участвовавшего в авиационном происшествии, был только пилот. Он сумел посадить Cessna-150, получившую небольшие повреждения, и был позднее госпитализирован.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту столкновения над посадочной площадкой аэродрома "Гостилицы". Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.



