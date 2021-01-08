Мэр Лондона Садик Хан объявил в пятницу о введении режима чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.





"Я объявил режим чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую для города представляет вирус, стала критической. Сейчас COVID-19 болен один из 30 жителей Лондона. Если мы незамедлительно не примем меры, Национальная система здравоохранения будет перегружена и умирать будет еще больше людей", - написал Хан, отметив, что "распространение вируса вышло из-под контроля".





Режим чрезвычайной ситуации должен позволить привлечь дополнительные ресурсы к борьбе с инфекцией на территории города. Еще в конце декабря лондонские врачи предупреждали о том, что в реанимационных отделениях городских больниц почти не осталось свободных коек. По словам Хана, отделения интенсивной терапии окажутся переполнены в ближайшие недели, если темпы распространения вируса не удастся замедлить.





Как отмечает газета Evening Standard, в последний раз режим чрезвычайной ситуации объявлялся в Лондоне после терактов 7 июля 2005 года.





В Великобритании складывается крайне сложная эпидемическая обстановка из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 50-70% более заразным. Вот уже на протяжении десяти дней в королевстве регистрируется больше 50 тыс. случаев заражения в день. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило в понедельник о введении уже третьего карантина. Тогда премьер-министр королевства Борис Джонсон заявил, что в противном случае больницы страны через три недели перестали бы справляться с нагрузкой.



