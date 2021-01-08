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Петарда взорвалась в руке: гомельчанин остался без пальцев

Вечером в четверг, 7 января, житель Гомеля лишился пяти пальцев — у него в руке взорвалась петарда.


Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, 45-летний гомельчанин вместе со своим знакомым отмечал Рождество. Ближе к вечеру он пошел в магазин за спиртным. 

По дороге он столкнулся с компанией, которая подожгла петарду и бросила в его сторону. Мужчина поднял петарду, чтобы отбросить ее в другом направлении, но не успел — она взорвалась у него в руках.

Травма оказалась серьезная — «травматическая ампутация фаланг 5-ти пальцев правой кисти». 

Мужчина госпитализирован.
Источник: gomel.today
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