Петарда взорвалась в руке: гомельчанин остался без пальцев
Вечером в четверг, 7 января, житель Гомеля лишился пяти пальцев — у него в руке взорвалась петарда.
Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, 45-летний гомельчанин вместе со своим знакомым отмечал Рождество. Ближе к вечеру он пошел в магазин за спиртным.
По дороге он столкнулся с компанией, которая подожгла петарду и бросила в его сторону. Мужчина поднял петарду, чтобы отбросить ее в другом направлении, но не успел — она взорвалась у него в руках.
Травма оказалась серьезная — «травматическая ампутация фаланг 5-ти пальцев правой кисти».
Мужчина госпитализирован.
Источник: gomel.today
17:21 08/01/2021
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