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Утонем в снегу! Синоптики рассказали о погоде в выходные

Снегопад, а вместе с ним слабый туман, гололед и гололедица, сохранятся в Беларуси в ближайшие дни


Жители многих районов республики 8 января увидели много снега. Спецтехника расчищает дороги, коммунальщики посыпают улицы противогололедными смесями. 

Накануне Белгидромет в связи со снегопадами объявил об оранжевом уровне опасности. 

В субботу, 9 января, по прогнозам синоптиков, на дорогах страны ожидается гололедица, ночью и утром в отдельных районах – сильный снег.

Ветер переменных направлений, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит до минус 6 градусов, днем может потеплеть до +1°С.

В воскресенье, 10 января, в Беларуси также будут снег и мокрый снег, туман, а на дорогах гололедица. Ночью ожидается мороз до -16°C, но на юге будет всего минус 1 – минус 3 градуса. 

Днем столбик термометра покажет -12…-14°C. 

С воскресенья на понедельник прогнозирется мороз до -22°C!
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