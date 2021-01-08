Утонем в снегу! Синоптики рассказали о погоде в выходные





Жители многих районов республики 8 января увидели много снега. Спецтехника расчищает дороги, коммунальщики посыпают улицы противогололедными смесями.





Накануне Белгидромет в связи со снегопадами объявил об оранжевом уровне опасности.





В субботу, 9 января, по прогнозам синоптиков, на дорогах страны ожидается гололедица, ночью и утром в отдельных районах – сильный снег.





Ветер переменных направлений, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит до минус 6 градусов, днем может потеплеть до +1°С.





В воскресенье, 10 января, в Беларуси также будут снег и мокрый снег, туман, а на дорогах гололедица. Ночью ожидается мороз до -16°C, но на юге будет всего минус 1 – минус 3 градуса.





Днем столбик термометра покажет -12…-14°C.

С воскресенья на понедельник прогнозирется мороз до -22°C!







