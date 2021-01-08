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В Минске вместе помолятся архиепископ Кондрусевич и епископ Великоселец

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец проведут 24 января торжественную мессу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии. Это будет молитва благодарности за долгое служение Кондрусевича.

В Минске вместе помолятся архиепископ Кондрусевич и епископ Великоселец
Святая Месса начнется в Минском Соборном Храме (пл. Свободы, 9) 24 января в 13:00. Одновременно на портале catholic.by будет прямая трансляция этого праздника.

Напомним, что 3 января, когда архиепископу Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет, Папа Римский Франциск принял его прошение об отставке. Временно руководить архиепархией назначен епископ Казимир Великоселец. Он стал Апостольским управляющим архиепископии на время до назначения преемника.

Во время Святой Мессы 24 января прозвучит молитва благодарности за долгое служение Тадеуша Кондрусевича.

При этом служба не будет инаугурацией Великоселеца.

"Святая месса 24 января не является торжественной инаугурацией епископа Казимира Великоселеца, поскольку Апостольский администратор исполнял свои обязанности на освободившемся кресле с момента своего назначения и будет исполнять их в этом качестве до инаугурации нового митрополита", – говорится в сообщении на католическом портале.
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