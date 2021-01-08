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COVID-19: в Украине начался локдаун

С 8 января в Украине - новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Они будут действовать 17 дней.

В Украине с полуночи 8 января вступили в силу дополнительные карантинные ограничения в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Они будут действовать до 00:00 25 января.

На протяжении 17 дней запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ.

Кроме того, отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов и специальных учебных заведений. Запрещены все массовые мероприятия.
Торговым сетям во время локдауна разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами.

Также в этот период разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой, торговля горючим.

Во время жесткого карантина разрешено работать финансовым учреждениям, инкассаторским службам, операторам почтовой связи, ветеринарным клиникам, заправкам (без зон питания), СТО, парикмахерским и салонам красоты (по предварительной записи).

Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работы, если это возможно.

Транспорт в локдаун будет работать, однако может быть изменен интервал его движения.
Источник: korrespondent.net
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