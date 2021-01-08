



В Германии за сутки от коронавируса умерли рекордные 1188 человек, сообщил в пятницу, 8 января, Институт Роберта Коха. Всего за сутки зарегистрировано 31 849 случаев заражения.





Отмечается, что из-за праздников в стране осуществлялось меньше тестов и далеко не все случаи зарегистрированы.





С начала пандемии в Германии выявлены 1 866 887 инфицированных, скончались 38 795 пациентов с коронавирусом.





Как сообщалось ранее, с 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры.





Тем временем, беларусские власти уверяют нас, что "в Багдаде все спокойно", хотя на самом деле в поликлиниках толпы больных, больницы переполнены.





Но страшную реальную статистику от нас скрывают, более того, в последние дни правящий режим уверяет, что заболеваемость уже пошла на спад, заявляя, что в последние дни регистируется меньше заразившихся, чем ранее.

