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В Германии рекордно растет смертность от коронавируса. В Беларуси якобы заболеваемость пошла на спад

За сутки умерли почти 1200 пациентов с коронавирусом. При этом из-за праздников статистика заболеваемости снизилась.


В Германии за сутки от коронавируса умерли рекордные 1188 человек, сообщил в пятницу, 8 января, Институт Роберта Коха. Всего за сутки зарегистрировано 31 849 случаев заражения.

Отмечается, что из-за праздников в стране осуществлялось меньше тестов и далеко не все случаи зарегистрированы.

С начала пандемии в Германии выявлены 1 866 887 инфицированных, скончались 38 795 пациентов с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, с 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. 

Тем временем, беларусские власти уверяют нас, что "в Багдаде все спокойно", хотя на самом деле в поликлиниках толпы больных, больницы переполнены.

Но страшную реальную статистику от нас скрывают, более того, в последние дни правящий режим уверяет, что заболеваемость уже пошла на спад, заявляя, что в последние дни регистируется меньше заразившихся, чем ранее.
"Белорусский партизан"
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