+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Беларусь завалило снегом - 135 населенных пунктов оставались без света

Неблагоприятные погодные условия наблюдались в минувшие сутки в Беларуси в виде сильного снегопада, сообщает МЧС.

По информации веломства, максимальная высота снежного покрова достигала 25 сантиметров – в Слуцком районе Минской области.

По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов.

Отключения устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов утра, без света оставались 77 населенных пунктов.

Снегопады, по информации МЧС, не привели к заторам на дорогах. 

Спасатели три раза выезжали доставать машины из снежных заносов. Зафиксированы три случая падения деревьев на трассы. 

Во всех случаях, как уточнили спасатели, обошлось без пострадавших.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]