В память Романа Бондаренко сняли фильм

Анастасия Мацкевич сняла короткометражный художественный фильм «Менск 2020», посвященный памяти Романа Бондаренко - о событиях на минской «площади Перемен» 15 ноября прошлого года, когда люди вышли на акцию протеста «Я выхожу»,





Youtube. Фильм снят при поддержке Белорусского фонда культурной солидарности. Его премьера пройдет 12 января в 20:00 на каналах Фонда в Facebook





Это история, героем которой мог бы стать каждый беларус после августа 2020 года, говорится в аннотации к фильму.









Роман Бондаренко был похищен неизвестными на «площади Перемен» вечером 11 ноября, после чего оказался в Центральном РУВД, откуда в больницу был доставлен в тяжелейшем состоянии в коме.





Медикам не удалось его спасти. Роман умер 12 ноября.





"Проверку" по факту его смерти якобы проводит Генпрокуратура. Но уголовное дело до сих пор не заведено, кстати, как и по факту убийства Александра Тарайковского 10 августа, а также по другим фактам смертей, связанных с протестами после выборов, и многочисленным фактам пыток и избиений мирных протестующих во время задержаний и в местах заключения.





Напонмим, Лукашенко, комментируя убийство Романа Бондаренко, заявил, что тот якобы был пьян. Об этом также заявил СК.





Однако врач БСМП передал в СМИ данные анализов Романа, подтверждающие, что в крови Романа не было алкоголя от слова "совсем"!





После этого власти, вместо того, чтобы возбудить дело по факту его убийства, завели дело на врача, уличившего их во лжи, и журналистку, написавшую об этом.





"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко", - завяили власти, утверждая, что врач якобы разгласил врачебную тайну и при этом представил недостоверную информацию.





Однако на "разграшение" могли пожаловаться только родные, мама же Романа, напротив, сама предоставила справку об отстутсвии алкоголя в крови Романа и разрешила публиковать эти сведения в СМИ.





Факт "недостоверности" никто из представителей власти позже так и не опровергли.





Тем не менее врач и журналистка Катерина Борисевич были задержаны и вот уже почти 2 месяца находятся в СИЗО.