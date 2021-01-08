+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Медики: у тех, кто перенес ковид в легкой форме, он может перейти в хроническую

Коронавирус может пополнить число хронических заболеваний. Причем риск заполучить хронический COVID-19 выше у тех, кто перенес его легкую форму и лечился амбулаторно. Об этом со ссылкой на Journal of Clinical Medicine пишет РИА Новости.



Исследователи из Бельгии и Нидерландов анализировали процесс восстановления пациентов после перенесенного ковида. Изучив данные о 1837 пациентах, которые лечились от ковида амбулаторно, они выяснили, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. Проблемы сохранялись на протяжении как минимум трех месяцев. Все пациенты перенесли коронавирус в легкой форме и относительно молоды – средний возраст обследованных 47 лет. До ковида абсолютное большинство из них считало себя здоровыми людьми.

98 процентов жаловались на усталость, 90- не мышечную слабость, 88 – на проблемы со сном, 87 – на боли различного характера. Были жалобы на снижение производительности труда и необходимость медицинской помощи.

Исследователи считают: причина в том, что больные с тяжелыми формами ковида проходят в дальнейшем реабилитацию, а те, кто перенес его амбулаторно, оказываются вне внимания медиков. В ближайшем будущем эти больные создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения, прогнозируют они.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]