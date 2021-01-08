







Исследователи из Бельгии и Нидерландов анализировали процесс восстановления пациентов после перенесенного ковида. Изучив данные о 1837 пациентах, которые лечились от ковида амбулаторно, они выяснили, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. Проблемы сохранялись на протяжении как минимум трех месяцев. Все пациенты перенесли коронавирус в легкой форме и относительно молоды – средний возраст обследованных 47 лет. До ковида абсолютное большинство из них считало себя здоровыми людьми.





98 процентов жаловались на усталость, 90- не мышечную слабость, 88 – на проблемы со сном, 87 – на боли различного характера. Были жалобы на снижение производительности труда и необходимость медицинской помощи.





Исследователи считают: причина в том, что больные с тяжелыми формами ковида проходят в дальнейшем реабилитацию, а те, кто перенес его амбулаторно, оказываются вне внимания медиков. В ближайшем будущем эти больные создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения, прогнозируют они.



