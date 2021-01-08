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Дело на сотни тысяч долларов: в Брянске "накрыли" ОПГ, занимавшуюся контрабандой белорусских сигарет

Следственным управлением УМВД России по Брянской области расследуется уголовное дело в отношении преступного сообщества, члены которого обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированных белорусских сигарет, а также изготовлении поддельных акцизных марок. Фигурантами дела являются 14 человек, в числе которых — уроженец Гомеля.



По версии следствия, эта ОПГ с 2016 года до июня 2020-го осуществляла лжетранзит белорусских сигарет по фиктивным договорам с иностранными фирмами, зарегистрированных на подставных лиц. «Фактически фигуранты отгружали товар на склады в Брянской области, после чего реализовывали контрагентам на территории этого и других субъектов Российской Федерации. Полицейскими установлено, что криминальная организация состояла из трех обособленных подразделений, сформированных по территориальному признаку, и отличалась сложной внутренней структурой», — сообщала пресс-служба МВД РФ.

Проще говоря, в Беларуси закупались крупные партии сигарет, которые якобы должны были перевозиться в другие страны, но на самом деле неким образом они беспрепятственно пересекали белорусско-российскую границу без таможенных платежей и размещались на складах Брянщины.

На первоначальном этапе следствия было проведено 95 обысков, в результате которых обнаружено порядка миллиона пачек сигарет белорусского производства. Также были изъяты мобильные телефоны, планшеты, компьютерная техника и черновые записи деятельности группировки.

В спецоперации по ликвидации деятельности преступного сообщества участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, которая, как известно, граничит с Гомельщиной.

Как стало известно «Сильным Новостям» из опубликованных в открытом доступе решений Брянского областного суда, в числе фигурантов этого дела есть уроженец Гомеля. Мужчине инкриминируется ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), от 7 до 10 лет лишения свободы). Также ему грозит срок до 6 лет по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозке в целях сбыта и продажи, немаркированных табачных изделий, совершенных организованной группой в особо крупном размере). У него высшее образование, женат, имеет малолетнего ребенка, до ареста занимал должность гендиректора фирмы, специализирующейся на грузоперевозках. По данным следствия, в ОПГ он «вступил» в марте 2019 года.

Дело на сотни тысяч долларов. Гомельчанина обвиняют в участии в ОПГ, которая занималась незаконным сбытом в России белорусских сигарет. Подробности от «Сильных Новостей»

В преамбуле обвинения гомельчанина сообщается, что он и его сообщники, «имея в наличии транспортные средства, используя фиктивные организации, зарегистрированные н подставных лиц в странах, не являющихся членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, осуществляли лжетранзит немаркированной табачной продукции с предприятий Республики Беларусь. В результате преступной деятельности членами организованного преступного сообщества извлечен доход в особо крупном размере, в сумме более 50 000 000 рублей». В эквиваленте ОПГ заработала свыше 670 тысяч долларов.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО Брянска.
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