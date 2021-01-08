+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Мужчина из Жодино пропал в сентябре. Его ищут до сих пор

Поисково-спасательный отряд «Ангел» просит помощи в поиске пропавшего мужчины, пишет TUT.BY 


Нестерович Максим Олегович (дата рождения 15.08.1985), постоянно жил в городе Жодино. Находясь в гостях в деревне Приямино (Борисовский р-н), 29.09.2020 ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые. На теле есть татуировки.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшем мужчине, пожалуйста, сообщите по номерам телефонов ПСО «Ангел»: +375 29 591−73−48 (Борисов и Жодино), +375 33 666−60−33 (Минск) или 102.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]