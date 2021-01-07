Белоруска нашла у банка 100 долларов, отнесла в милицию и пожалела





Жительница Минска написала заявление на Приорбанк. Минчанка Екатерина Сорок, нашедшая в зоне круглосуточного обслуживания Приорбанка 100 долларовую купюру, столкнулась с халатностью работников, пишет "Первый регион".





Злоключения Екатерины начались утром 14 октября. Девушка нашла купюру и отнесла её в милицию, поскольку банк ещё не работал. 17 числа того же месяца Екатерина снова встретилась с сотрудниками органов. Она написала расписку о том, что денежная находка находится у неё на ответственном хранении. По условиям этой расписки, девушка не имеет право передавать купюру третьим лицам.

Списали без предупреждения

Казалось бы, девушка поступила по закону и сделала все, как положено. Однако 2 ноября она недосчиталась 260 с лишним рублей на своей дебетовой карточке.





Обратившись в Приорбанк, девушке выяснила, что списали данную сумму на основании внутреннего расследования банка.





– Меня даже не уведомили о том, что с моей карты спишут деньги. Не позвонили, не прислали СМС, сообщение в мессенджер. Я объяснила работникам банка, что деньги не присвоила, что обратилась в милицию, сейчас идет разбирательство.





Будучи крайне возмущенной, Екатерина написала жалобу. И спустя 14 дней банк ответил: «На основании поступившего к ним заявления клиента, который 13 октября 2020 года в 20.29 в платежно-справочном терминале № 215 проводил операцию по пополнению карточки на сумму 100 долларов США, было проведено полное служебное расследование по факту не зачисления вышеуказанной суммы на карту, которое включает в себя в том числе и просмотр записи видеонаблюдения».





Поскольку до 2 ноября деньги не внесли Екатериной в кассу банка, на основании ч. 1 ст. 971 Гражданского кодекса Беларуси «лицо, которое без оснований приобрело денежные средства за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество». 2 ноября 100 долларов в эквиваленте (268 рублей) списали с ее карты в счет клиента, который их потерял.





– Также в ответе написано, что я могу предоставить документы, подтверждающие, что отдала деньги в милицию. Тогда банк урегулирует ситуацию. Там ещё были слова про то, что они оставляют за собой право обратиться в органы внутренних дел с видеозаписями, которые подтверждают, что утерянную купюру взяла я, – рассказала минчанка.





Но даже после предоставленной девушкой расписки, Приорбанк не вернул на счёт списанные деньги. Он посчитал это недостаточным основание для возврата списанных средств.





Вернуть деньги в милицию?

После всех вышеперечисленных инцидентов, Екатерина Сороко написала заявление на сам банк. После неоднократно пыталась попасть на личную встречу с председателем. Но смогла сообщить о заявлении только его помощнику. Мужчина предложил вернуть найденные деньги. Тогда банк будет разбираться лично с правоохранительными органами. Девушка решила ничего не предпринимать без милиции и просто ждать.





Вот как Приорбанк прокомментировали эту ситуацию: «С клиенткой неоднократно велась переписка и телефонные переговоры по поводу сложившейся ситуации. Приорбанк четко указывал, что денежные средства, списанные со счета Екатерины Сороко, вернут в случае сдачи купюры в кассу банка».









— Если она не может распоряжаться купюрой, согласно предоставленной расписке. Мы рекомендуем вернуть деньги в РУВД и предоставить документы, подтверждающие этот факт. В этом случае банк зачислит Екатерине Сороко денежные средства, а переговоры в дальнейшем будет вести с РУВД, – предложили выход в банке.





После этого с девушкой никто не связывался, а на вопрос, о возврате денег банку, ответа не поступало.