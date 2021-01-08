Макс Корж рассказал об общей мечте белорусов

«Что касается моей родины и всего, что произошло за этот год, — у людей появилась общая мечта — сделать свою страну лучше, чем она есть.





Поэтому желаю белорусам так же держаться вместе, найти наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой большой мечты, продолжать держать свой неповторимый стиль, требовать уважения к себе, но не вестись на провокации — ни со стороны власти, ни со стороны своих эмоциональных товарищей», — сказал певец.





Напомним, в одно из воскресений декабря Макса Коржа чуть не задержали в Грушевском сквере. Певца пригласили в бус, проверили телефон и отпустили.

