COVID-19 в Беларуси: за сутки выявлено более 1800 новых случаев
За сутки в Беларуси выявлено 1 838 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших с начала пандемии приближается к 207 тыс человек. Сообщается о 9 умерших.
По данным Минздрава: на 7 января в стране зарегистрировано 206 796 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки - 1 838 человек (это на 17 меньше, чем было вчера). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 489 (+ 9 за сутки) пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 188 789 (+ 2 395) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За сутки было выполнено 23 733 тестов, процент положительных составил 7,7% (вчера это показатель был 10,3%). Всего в стране проведено 4 млн. 092 тыс. 580 тестов.
22:18 07/01/2021
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