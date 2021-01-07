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Новый метод: в Японии научились быстро различать штаммы COVID-19

Новый метод позволяет провести анализ всего за несколько часов при помощи уже имеющегося оборудования для ПЦР-тестов.

Ученые в Японии разработали быстрый метод определения мутаций коронавируса. Об этом сообщает NHK в четверг, 7 января.

На данные момент считывание генетического кода вируса требует наличия спецоборудования для расшифровки генетической последовательности. При этом сам процесс может длиться более полусуток.

Теперь же исследователи из Национального института инфекционных заболеваний разработали более быстрый метод с использованием технологии ПЦР-тестирования.

Предложенный ими процесс занимает всего несколько часов, делая возможной проверку большого количества образцов с использованием уже имеющегося оборудования для ПЦР-тестирования.

Напомним, что ВОЗ прогнозирует большое будущее новому штамму COVID. Британская мутация уже стала основной на "родине", распространилась в 22 европейских странах и, вероятно, вытеснит остальные, пишет korrespondent.net
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