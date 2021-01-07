Такое предложение содержится в пакете дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, который планируется передать на рассмотрение депутатам в 2021 году, пишет dp.spring96.org Это значит, что уже в следующем году исключительной мерой наказания в Беларуси может стать пожизненное лишение свободы. Мы спросили у координатора кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрея Полуды, как он расценивает скорые планы властей отменить смертную казнь в нашей стране, насколько это реально и спасет ли эта жизни уже приговоренных к смертной казни людей.

"Отмена смертной казни в Беларуси — политический вопрос”

Еще год назад после переговоров с президентом Австрии Александр Лукашенко заявлял, что вопрос отмены в Беларуси смертной казни может быть решен исключительно на референдуме. А сегодня этот вопрос решается путем внесения поправок в Уголовный кодекс. Что за это время изменилось?





"Отмена смертной казни всегда в Беларуси была политическим вопросом. Сейчас власти хотят продать это Западу. На все эти референдумы и волю народа, на которые постоянно ссылались представители власти, им было все равно. Властям в их понимании было выгодно, чтобы в Беларуси существовала смертная казнь. По большому счету, это было желанием одного человека — Александра Лукашенко", — говорит Андрей Полуда.

"Власти отменяют смертную казнь, так как боятся последствий расследования августовских событий”

При этом, координатор кампании отмечает, что после августовских событий, сопровождавшихся насилием и жестокими репрессиями против участников избирательных акций, сторонников сохранения смертной казни в Беларуси увеличилось:





"Я неоднократно слышал от людей, что не нужно сейчас отменять смертную казнь, так как власти натворили столько плохого [имеются в виду события, связываемые с выборами], что нужно, чтобы они понесли жесточайшее наказание.





Приведу пример. В октябре 2020 года мы традиционно проводили Неделю против смертной казни. В этот раз она проходила под слоганом “Смертная казнь — элемент системы насилия”. Мы проводили концерт-марафон "Рок за жизнь", в котором принимали участие различные представители общества. Мы всегда приглашаем выступать людей, которые разделяют с нами идею отмены смертной казни. И когда в этом году мы приглашали поучаствовать в нашем марафоне определенные группы и лидеров мнения, то некоторые люди отказывались, мотивируя это тем, что они выступают за сохранение смертной казни, пока не будут проведены суды над теми, кто принимал участие в разгонах и репрессиях к участникам мирных акций против фальсификаций выборов в Беларуси. Они считают, что за те преступления силовиков, представителей власти должны быть вынесены смертные приговоры. Есть мнение, что власти принимают решение по отмене смертной казни, так как боятся последствий расследования августовских событий.

"Правозащитники бескомпромиссно выступают против смертной казни”

Но позиция правозащитников в этом вопросе сводится к тому, что смертная казнь должна быть отменена в любом случае. Мы бескомпромиссно выступаем против смертной казни при любых обстоятельствах. И если все-таки такое решение будет принято, то мы будем это только приветствовать. Белорусское законодательство предусматривает много других возможностей наказания виновных, в том числе за события, которые продолжают происходить в нашей стране почти каждый день".

"Белорусское общество может стать частью европейской системы защиты прав человека”

Также правозащитник "Весны" Андрей Полуда отмечает, что пока рано заявлять об отмене смертной казни, так как власти в любой момент могут “передумать”. Но, если такое решение будет принято, то это может дать белорусскому обществу много новых возможностей, включая защиту своих прав на международном уровне.





"Лично я все-таки придерживаюсь мнения, что власти просто хотят продать этот политический вопрос, чтобы ”закрыли глаза" на их другие недостатки, например, отказ расследовать факты пыток и насилия в Беларуси после выборов. Пока трудно сказать, будет ли это решение действительно принято, так как сейчас в Беларуси быстро все меняется, и необходимость отменять смертную казнь у властей может отпасть в любой момент. Тем более, что "второй пакет" изменений в уголовное законодательство будет рассматриваться только весной, а за это время может многое произойти и измениться.





Отмена смертной казни может открыть новые возможности для людей, которые могут быть приговорены к смертной казни. Также это может дать шанс белорусскому обществу стать частью европейской системы защиты прав человека".

Спасет ли это жизни уже приговоренных к смертной казни?

По информации кампании "Правозащитники против смертной казни", в "коридоре смерти" на данный момент находятся четыре человека:





Виктор Павлов (смертный приговор вынесен 30 июля 2019 года);

Виктор Сергель (смертный приговор вынесен 25 октября 2019 года);

братья Илья и Станислав Костевы (смертный приговор вынесен 10 января 2020 года).

Также Минский областной суд второй раз рассматривает уголовное дело жителя Слуцкого района Виктора Скрундика, которому Верховный суд в апелляционном порядке отменил первый приговор. Но и на новом рассмотрении прокурор запросил для Виктора смертную казнь.





В Слуцке продолжится рассмотрение дела Виктора Скрундика, которому прокурор снова запросил смертную казнь

В понедельник, 11 января, после трехмесячного перерыва в здании суда Слуцкого района Миноблсуд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Скрундика и еще троих жителей Слуцкого района, которых обвиняют в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.





Андрей Полуда





Координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда говорит, что нет ответа на то, остановят ли изменения в Уголовный кодекс исполнение смертных казней в отношении этих четырех человек, так как в Беларуси не было такой практики раньше, и можно только догадываться, как она пойдет:





"Трудно сказать, может ли спасти отмена смертной казни людей, которых уже приговорили к расстрелу. В странах постсоветского пространства, когда отменялась смертная казнь или вводился мораторий, то накануне введения изменений в законодательство массово приводили в исполнение смертные приговоры. В Узбекистане, например, выборочно это делали. Поэтому трудно сказать, как эта практика пойдет в Беларуси”.



