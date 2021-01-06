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6 января массовая акция сторонников Трампа в Вашингтоне превратилась в штурм Капитолия: демонстранты ворвались в здание конгресса, когда там утверждали итоги президентских выборов. Это историческое событие: штурм стал первым вторжением в здание конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году.

Лицом этого события стал протестующий с голым торсом и меховой шапке с рогами.

Его быстро прозвали «викингом» и «шаманом», а кадры с изображением мужчины в зале заседаний конгресса разошлись по всем СМИ и соцсетям. Пока в твиттере спорили, не является ли «викинг» подставным актером, внедренным, чтобы действия сторонников Трампа казались абсурднее, журналисты нашли его. Оказалось, что это активист, который давно ходит на акции протеста, а его образ не меняется уже два года.





«Викинга» зовут Джейк Анджели (Jake Angeli), он 32-летний американец из Финикса, который раньше работал актером и занимался озвучкой. Из-за этого в соцсетях появились предположения, что весь штурм Капитолия был постановкой, тем более что Анджели в похожих образах ранее появлялся летом на акциях Black Lives Matter и митингах движения антифа. Но Джейк на самом деле сторонник Трампа — во всяком случае, так говорит он сам.





На Анджели еще в 2019 году обратили внимание журналисты штата Аризона, когда тот начал появляться на местных митингах. При этом тематика акций была самой разной. Например, в сентябре 2019 года его заметили на митинге экоактивистов — Джейк был в образе шамана с рогатой шапкой и бубном. В табличке, которую американец принес с собой, были отсылки к Рагнареку.





Уже в феврале 2020 года Анджели появился на другой протестной акции в том же костюме, но уже с табличкой «Q направил меня сюда». Это отсылка к сообществу QAnon, которое верит в ряд теорий заговора — от убийства Кеннеди агентами ЦРУ до «пиццагейта» (теория, что высокопоставленные демократы связаны с тайной организацией педофилов).





В мае 2020 г. журналистка The Arizona Republic Брианна Франк несколько раз видела Анджели на протестах и поговорила с ним. Джейк в интервью называл себя патриотом и выражал поддержку Дональду Трампу: «Мне кажется, важно, чтобы президент США знал, что есть американцы-патриоты, которые видят, через что он проходит. Те, кто готов встать и сказать: „Мужик, спасибо, что делаешь свою работу“». По мнению Франк, «викинг» поддерживал Трампа искренне.





Анджели появлялся на акциях QAnon в Аризоне, на летнем митинге против коронавирусных ограничений, а в ноябре 2020 года он приехал в Вашингтон протестовать из-за результатов президентских выборов, где победил не Трамп, а Джо Байден. В твиттере показали фото «викинга» с марша BLM возле таблички «Полиция, убери от нас свои руки». Но фото в вирусном посте обрезано: на полной версии у Анджели видно табличку «Q Sent Me».