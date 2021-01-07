Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в БелВТИ.





— В приемные пункты обычно везут технику люди, которые хотят заработать. За холодильник, к примеру, они получат 25 копеек за килограмм — это примерно 15 рублей, точную сумму назовет приемщик. За плиту — 35 копеек за килограмм, за килограмм ноутбуков — 2 рубля 15 копеек, за килограмм смартфонов (без батарей) — 5 рублей 20 копеек. Но чаще горожане набирают короткий номер 7383 (звонок бесплатный для абонентов МТС и Life, а для абонентов А1 — по тарифам оператора) и вызывают бесплатное БелВТИ-такси. Кстати, грузчики во время пандемии приезжают на вызов в респираторах и перчатках, — рассказали в секторе маркетинга ОАО «БелВТИ».

С 1 января по 1 декабря 2020 г. минчане сдали на переработку 765 т старой техники, из них 615 т собраны по городу автомобилями БелВТИ-такси.

Ежедневно по столице курсируют две-три такие машины, которые с 9:00 до 20:00 объезжают 20–30 адресов. Они приезжают в согласованное с заказчиком время.





В уходящем году жители столицы чаще всего сдавали на переработку телевизоры. Их в БелВТИ поступило 3 223. На втором месте кухонные газовые и электрические плиты — 2 405. Среди других часто сдаваемых бытовых приборов — холодильники и стиральные машины, которых в 2020-м принято 2 204 и 1 479 соответственно.





Есть у БелВТИ и клиенты-рекордсмены. Например, прошлым летом грузчики приехали по заявке в дачный поселок недалеко от Минска и были потрясены количеством старой техники, скопившейся у одного человека. Он сдал холодильник, морозильник, две газовые плиты и одну электрическую, стиральную машину, два телевизора, радиолу и много чего еще. Все это составило рекордные в 2020-м 690 кг. Причем клиент потом звонил на предприятие и благодарил за то, что освободили от залежей, да еще и заплатили за это около 100 рублей.





Как правило, много бытовой техники скапливается в общежитиях. Однажды комендант сдала 20 холодильников. Так много единиц одного вида техники за раз БелВТИ-такси еще не вывозило.





Иногда люди отдают на переработку уникальные артефакты. В БелВТИ вспоминают, как в 2019-м во время акции по поиску самого старого телевизора в Беларуси обнаружился КВН-49 1952 г. выпуска. Его, кстати, не разобрали, а вместе с другими антикварными предметами бытовой техники бережно хранят и надеются создать своеобразный музей. Пока же раритеты готовы сдавать напрокат всем желающим.





— Сезонная активность наиболее заметна в летний период, с мая по сентябрь, когда минчане выбираются на дачи. «Урожай» техники с их полей составляет почти 90 % от общего объема сбора. Оживление спроса на бесплатную услугу вывоза техники мы наблюдаем также в предновогодние дни и перед Пасхой. Объясняем эту активность желанием людей навести перед праздниками порядок в доме, а также обилием распродаж на исходе года, когда можно выгодно приобрести новую технику. Призываем граждан: не выбрасывайте ненужные бытовые приборы как мусор, мы все переработаем, много полезных материалов вновь пойдет в дело! — делятся нюансами работы сотрудники.





Они подчеркивают, что принимают не только крупные бытовые приборы, однако, к сожалению, об этом пока знают не все горожане. Сдать можно и всякую мелочь, например, вышедшие из строя телефоны, смартфоны, мышки, клавиатуры, пульты и т. п. Все это можно отдать грузчикам, вывозящим крупную технику. А можно положить в специальные контейнеры для сбора мелкой техники, которые расположены в торговых объектах Минска. Такие есть в «Кирмаше» на пр. Дзержинского, «Электросиле» и ряде других магазинов.





— Планируется устанавливать подобные емкости и на придомовых территориях. В эти же контейнеры войдут такие предметы, как небольшие принтер или факс, соковыжималка, электрочайник, миксер. Туда же можно будет отправлять и старые новогодние ламповые гирлянды, — говорят специалисты.





Переработка позволяет старой технике получить вторую жизнь, а нашей окружающей среде оставаться чище. И БелВТИ воспитывает заботу об экологии у наших сограждан с детства. Реализуется несколько образовательных проектов. За свой счет создали виртуальный детский экологический журнал «Бери пример с веселых енотов». Он написан доступным языком, с чудесными картинками и героями-енотами, давно ставшими символами правильной сортировки отходов. Каждый желающий может его скачать.





— Мы запланировали походы в школы, чтобы, например, в рамках классных часов увлечь малышей из начальных классов темой красоты и чистоты Земли. Есть идеи для занятий с дошкольниками. Готовы к сотрудничеству с различными учреждениями образования, — резюмируют в БелВТИ.



