+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Комендант сдала 20 холодильников. Какую бытовую технику минчане чаще всего отдают на переработку

Минчане стали активнее сдавать на переработку ненужную бытовую технику.

Комендант сдала 20 холодильников. Какую бытовую технику минчане чаще всего отдают на переработку
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в БелВТИ.

— В приемные пункты обычно везут технику люди, которые хотят заработать. За холодильник, к примеру, они получат 25 копеек за килограмм — это примерно 15 рублей, точную сумму назовет приемщик. За плиту — 35 копеек за килограмм, за килограмм ноутбуков — 2 рубля 15 копеек, за килограмм смартфонов (без батарей) — 5 рублей 20 копеек. Но чаще горожане набирают короткий номер 7383 (звонок бесплатный для абонентов МТС и Life, а для абонентов А1 — по тарифам оператора) и вызывают бесплатное БелВТИ-такси. Кстати, грузчики во время пандемии приезжают на вызов в респираторах и перчатках, — рассказали в секторе маркетинга ОАО «БелВТИ».

С 1 января по 1 декабря 2020 г. минчане сдали на переработку 765 т старой техники, из них 615 т собраны по городу автомобилями БелВТИ-такси. 

Ежедневно по столице курсируют две-три такие машины, которые с 9:00 до 20:00 объезжают 20–30 адресов. Они приезжают в согласованное с заказчиком время.

В уходящем году жители столицы чаще всего сдавали на переработку телевизоры. Их в БелВТИ поступило 3 223. На втором месте кухонные газовые и электрические плиты — 2 405. Среди других часто сдаваемых бытовых приборов — холодильники и стиральные машины, которых в 2020-м принято 2 204 и 1 479 соответственно.

Есть у БелВТИ и клиенты-рекордсмены. Например, прошлым летом грузчики приехали по заявке в дачный поселок недалеко от Минска и были потрясены количеством старой техники, скопившейся у одного человека. Он сдал холодильник, морозильник, две газовые плиты и одну электрическую, стиральную машину, два телевизора, радиолу и много чего еще. Все это составило рекордные в 2020-м 690 кг. Причем клиент потом звонил на предприятие и благодарил за то, что освободили от залежей, да еще и заплатили за это около 100 рублей.

Как правило, много бытовой техники скапливается в общежитиях. Однажды комендант сдала 20 холодильников. Так много единиц одного вида техники за раз БелВТИ-такси еще не вывозило.

Иногда люди отдают на переработку уникальные артефакты. В БелВТИ вспоминают, как в 2019-м во время акции по поиску самого старого телевизора в Беларуси обнаружился КВН-49 1952 г. выпуска. Его, кстати, не разобрали, а вместе с другими антикварными предметами бытовой техники бережно хранят и надеются создать своеобразный музей. Пока же раритеты готовы сдавать напрокат всем желающим.

— Сезонная активность наиболее заметна в летний период, с мая по сентябрь, когда минчане выбираются на дачи. «Урожай» техники с их полей составляет почти 90 % от общего объема сбора. Оживление спроса на бесплатную услугу вывоза техники мы наблюдаем также в предновогодние дни и перед Пасхой. Объясняем эту активность желанием людей навести перед праздниками порядок в доме, а также обилием распродаж на исходе года, когда можно выгодно приобрести новую технику. Призываем граждан: не выбрасывайте ненужные бытовые приборы как мусор, мы все переработаем, много полезных материалов вновь пойдет в дело! — делятся нюансами работы сотрудники.

Они подчеркивают, что принимают не только крупные бытовые приборы, однако, к сожалению, об этом пока знают не все горожане. Сдать можно и всякую мелочь, например, вышедшие из строя телефоны, смартфоны, мышки, клавиатуры, пульты и т. п. Все это можно отдать грузчикам, вывозящим крупную технику. А можно положить в специальные контейнеры для сбора мелкой техники, которые расположены в торговых объектах Минска. Такие есть в «Кирмаше» на пр. Дзержинского, «Электросиле» и ряде других магазинов.

— Планируется устанавливать подобные емкости и на придомовых территориях. В эти же контейнеры войдут такие предметы, как небольшие принтер или факс, соковыжималка, электрочайник, миксер. Туда же можно будет отправлять и старые новогодние ламповые гирлянды, — говорят специалисты.

Переработка позволяет старой технике получить вторую жизнь, а нашей окружающей среде оставаться чище. И БелВТИ воспитывает заботу об экологии у наших сограждан с детства. Реализуется несколько образовательных проектов. За свой счет создали виртуальный детский экологический журнал «Бери пример с веселых енотов». Он написан доступным языком, с чудесными картинками и героями-енотами, давно ставшими символами правильной сортировки отходов. Каждый желающий может его скачать.

— Мы запланировали походы в школы, чтобы, например, в рамках классных часов увлечь малышей из начальных классов темой красоты и чистоты Земли. Есть идеи для занятий с дошкольниками. Готовы к сотрудничеству с различными учреждениями образования, — резюмируют в БелВТИ.
Елена Парукова
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]