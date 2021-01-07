











Ранее, в октябре 2020 года, союз сумел добиться освобождения супруги Снежкова и возвращения ей двух несовершеннолетних детей, отправленных властями в приют после ареста родителей. Семья Снежковых выехала в вынужденное изгнание в Вильнюс, где теперь с нею воссоединился глава семьи. Позже по ходатайству союза Герман Снежков был освобожден из СИЗО и находился под подпиской о невыезде.





Как сообщалось ранее, 27 и 29 сентября белорусские силовики задержали всю семью Снежковых - прихожан гомельского храма РПСЦ. Священноначалие их Церкви никак не отреагировало на этот инцидент.





"Поддержав протестующих против фальсификации последних выборов президента Республики Беларусь, Снежковы не совершили ничего противоправного, никак не нарушили закон, - говорится в обращении Всемирного союза староверов от 1 октября. - Используя свое право, гарантированное как международными, так и национальными белорусскими законами, они мирно, без оружия и даже без лозунгов, вышли на улицу родного города вместе с другими жителями Гомеля, требующими честных выборов — по закону". Всемирный союз староверов расценил задержание супругов Снежковых и изъятие их детей "как акцию устрашения и попытку подавления Богом данных свобод человека открыто выражать свое моральное воззрение на происходящие процессы в обществе". Союз потребовал "немедленного освобождения захваченной семьи Снежковых" и пообещал обратиться в их защиту "в международные институты, обеспечивающие защиту прав человека".