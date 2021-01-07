+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Выпрыгнул из окна больницы и сбежал»: в Ляховичах спасатели с собакой искали подростка

Его нашли в 12 километрах от города лежащим в поле

Мальчика нашла служебная собака. Фото: МЧС

За помощью к спасателям поздно вечером 6 января обратились медики из учреждения здравоохранения в Ляховичах.

Оказалось, около 8 вечера отсюда сбежал подросток. Он выпрыгнул из окна на 2 этаже и скрылся. Поисками ребенка занимались сотрудники МЧС, милиция и медики. Они создали координационный штаб и сформировали поисковые группы. Беглеца искали поисковики на квадроциклах, кинологи со служебной собакой, группа с тепловизором, сообщает пресс-служба МЧС.

– На момент нашего прибытия уже имелась фотография следа обуви ребенка, по которой мы обнаружили аналогичные следы, петляющие через деревню, лесной массив и поле,– рассказывает Никита Иванов, начальник дежурной смены Республиканского отряда спецназначения МЧС.

На след подростка поставили служебную собаку Патру. Она привела к мальчику. Он лежал в поле за деревней Кривое Сило в 12 км от Ляховичей. Обнаружили его в половине пятого утра 7 января.

Состояние ребенка удовлетворительное.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра любоў на Каляды.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]