«Мы живы! Не уничтожите нас!» Что сочиняют и рисуют политзаключенные

Адвокат Максим Знак сочиняет стихи









Яны думалі — нас пахавалі ...

А мы — бульба! Як нас пахаваць?

Мы зялёным зямлю прабівалі,

Спрабавалі да неба дастаць.





Яны рэзалі нас на кавалкі,

Але кожны прарваўся наверх.

Стала болей нас! Неспадзяванка!

Вось! Трымайце яшчэ адзін мех!





Яны у цемры мяхі пакідалі,

Яны думалі — гэта адказ.

Але мы прарасталі ў падвале!

Мы — жывыя! Не знішчыце нас!









Кстати, благодаря стихам Максима в Беларуси появился вокально-инструментальный ансамбль «Правовой дефолт». Когда беларуские адвокаты собрались в группу, первым делом записали песню по словам Знака.





Увы, не все стихотворения Максима Знака проходят цензуру. В конце ноября отец Максим получил от сына письмо, в котором его творчество было полностью зарисованно ручкой.













Написать письмо Максиму Знаку: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.





Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик рисует





Игорь держит голодовку. Но продолжает присылать рисунки для своей семьи – жены и двухлетней дочери.





Написать Игорю: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.





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Написать Ростиславу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.





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Написать Левону: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.





Активистка Яна Оробейко рисует комиксы

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Написать Яне: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.









Бывшая сотрудница таможни Мария Нестерова разрисовывает мандалы.





Написать Марии: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.







