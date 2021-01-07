«Мы живы! Не уничтожите нас!» Что сочиняют и рисуют политзаключенные
Новый 2021-й год в Беларуси за решеткой встретили больше ста политических заключенных. Но как бы условия не пытались сломать этих людей, они держатся – и даже сохраняют способность творить. На сайте правозащитного центра «Весна» собрали крутые стихи, рисунки и песни, которые политические заключенные передали в своих письмах.
Евгений Афнагель тоже рисует
Адвокат Максим Знак сочиняет стихи
Яны думалі — нас пахавалі ...
А мы — бульба! Як нас пахаваць?
Мы зялёным зямлю прабівалі,
Спрабавалі да неба дастаць.
Яны рэзалі нас на кавалкі,
Але кожны прарваўся наверх.
Стала болей нас! Неспадзяванка!
Вось! Трымайце яшчэ адзін мех!
Яны у цемры мяхі пакідалі,
Яны думалі — гэта адказ.
Але мы прарасталі ў падвале!
Мы — жывыя! Не знішчыце нас!
Кстати, благодаря стихам Максима в Беларуси появился вокально-инструментальный ансамбль «Правовой дефолт». Когда беларуские адвокаты собрались в группу, первым делом записали песню по словам Знака.
Увы, не все стихотворения Максима Знака проходят цензуру. В конце ноября отец Максим получил от сына письмо, в котором его творчество было полностью зарисованно ручкой.
Написать письмо Максиму Знаку: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик рисует
Игорь держит голодовку. Но продолжает присылать рисунки для своей семьи – жены и двухлетней дочери.
Написать Игорю: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.
Архитектор Ростислав Стефанович рисует для детей
Написать Ростиславу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян пишет сказки
Левон еще и рисует интерактивные игры для сына Мики.
Написать Левону: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Активистка Яна Оробейко рисует комиксы
По мотивам р унков Яны Оробейко и Каси Будько в телеграме даже создали стикерпак.
Написать Яне: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Бывшая сотрудница таможни Мария Нестерова разрисовывает мандалы.
Написать Марии: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
12:23 07/01/2021
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