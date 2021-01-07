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«Мы живы! Не уничтожите нас!» Что сочиняют и рисуют политзаключенные

Новый 2021-й год в Беларуси за решеткой встретили больше ста политических заключенных. Но как бы условия не пытались сломать этих людей, они держатся – и даже сохраняют способность творить. На сайте правозащитного центра «Весна» собрали крутые стихи, рисунки и песни, которые политические заключенные передали в своих письмах.

«Мы живы! Не уничтожите нас!» Что сочиняют и рисуют политзаключенные
Евгений Афнагель тоже рисует

Адвокат Максим Знак сочиняет стихи 



Яны думалі — нас пахавалі ...
А мы — бульба! Як нас пахаваць?
Мы зялёным зямлю прабівалі,
Спрабавалі да неба дастаць.

Яны рэзалі нас на кавалкі,
Але кожны прарваўся наверх.
Стала болей нас! Неспадзяванка!
Вось! Трымайце яшчэ адзін мех!

Яны у цемры мяхі пакідалі,
Яны думалі — гэта адказ.
Але мы прарасталі ў падвале!
Мы — жывыя! Не знішчыце нас!


Кстати, благодаря стихам Максима в Беларуси появился вокально-инструментальный ансамбль «Правовой дефолт». Когда беларуские адвокаты собрались в группу, первым делом записали песню по словам Знака. 

Увы, не все стихотворения Максима Знака проходят цензуру. В конце ноября отец Максим получил от сына письмо, в котором его творчество было полностью зарисованно ручкой. 



Написать письмо Максиму Знаку: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. 

Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик рисует


Игорь держит голодовку. Но продолжает присылать рисунки для своей семьи – жены и двухлетней дочери. 

Написать Игорю: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А. 

Архитектор Ростислав Стефанович рисует для детей




Написать Ростиславу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. 

Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян пишет сказки 

Левон еще и рисует интерактивные игры для сына Мики.


Написать Левону:  СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. 

Активистка Яна Оробейко рисует комиксы 

По мотивам р унков Яны Оробейко и Каси Будько в телеграме даже создали стикерпак. 


Написать Яне: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. 


Бывшая сотрудница таможни Мария Нестерова разрисовывает мандалы.


Написать Марии: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. 
Kyky.org
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