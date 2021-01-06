Белорусов назвали «самыми нетщеславными в Европе»

Всё ради селфи





Для этого составители рейтинга выбрали 20 государств этой части света с самым большим населением, кроме России. Затем с помощью сервиса Ahrefs проанализировали объем исходящих из них соответствующих поисковых запросов.





Вводились фразы «как редактировать селфи», «приложения для редактирования селфи», «редактировать селфи», «как увеличить число подписчиков в Instagram», «как получить больше лайков в Instagram» и подобные.





При этом данные запросы были переведены на основные языки, используемые в каждой из стран, а полученные результаты обработали с учетом разницы в численности населения в указанных государствах.









В итоге самыми «селфи-озабоченными» оказались жители Великобритании. За ними следуют Испания, Германия, Франция, Италия. И наоборот, наименее «селфи-озабоченными» стали жители Беларуси. За ними идут Сербия, Болгария, Чехия и Австрия.





При этом что касается нашей страны, из 3 190 месячных поисковых запросов по теме 2 940 касались приложений для редактирования селфи. Самыми популярными оказались PicsArt (900 запросов), FaceApp (800) и VSCO (700).





Следует учесть, что исследование проводилось еще в прошлом году. Какой именно период брали для подсчетов, не уточняется.