+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Белорусов назвали «самыми нетщеславными в Европе»

Британский маркетплейс On Buy провел исследование, выявив жителей европейских стран, наиболее и наименее интересующихся улучшением своих селфи и продвижением в Instagram.

Всё ради селфи

Для этого составители рейтинга выбрали 20 государств этой части света с самым большим населением, кроме России. Затем с помощью сервиса Ahrefs проанализировали объем исходящих из них соответствующих поисковых запросов.

Вводились фразы «как редактировать селфи», «приложения для редактирования селфи», «редактировать селфи», «как увеличить число подписчиков в Instagram», «как получить больше лайков в Instagram» и подобные.

При этом данные запросы были переведены на основные языки, используемые в каждой из стран, а полученные результаты обработали с учетом разницы в численности населения в указанных государствах.


В итоге самыми «селфи-озабоченными» оказались жители Великобритании. За ними следуют Испания, Германия, Франция, Италия. И наоборот, наименее «селфи-озабоченными» стали жители Беларуси. За ними идут Сербия, Болгария, Чехия и Австрия.

При этом что касается нашей страны, из 3 190 месячных поисковых запросов по теме 2 940 касались приложений для редактирования селфи. Самыми популярными оказались PicsArt (900 запросов), FaceApp (800) и VSCO (700).

Следует учесть, что исследование проводилось еще в прошлом году. Какой именно период брали для подсчетов, не уточняется.
Belmir.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра любоў на Каляды.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]