



Дело рассматривал судья Андрей Лагунович.





25 декабря около десяти жителей Гомеля устроили новогодний пикник в лесу. Они украсили там елочку, жгли костер и водили хоровод. Некоторые участники хоровода имели бело-красно-белые флаги. На елочке были листы бумаги с надписями «Крыса, уходи!» и «В Новый год без крысы!».





5 января пенсионерку Аллу задержала милиция. В ее доме прошел обыск. Милиция забрала технику (компьютер, диски, телефоны) и «бело-красно-белый флаг с цветком посередине» (имеется в виду флаг БСДП. — РС). Пенсионерку забрали на ночь в ИВС. 6 января состоялся суд.





По словам рапорта милиции, пенсионерка «в заранее договоренном месте, в лесном массиве возле деревни Новая Бухаловка приняла активное участие в несанкционированном митинге без разрешения горисполкома».





«Я не считаю, что хоровод в лесу — митинг. Я не считаю себя виноватой. Если даже вы говорите, что я была там в красной куртке — то что? Это абсурд — давать показания по такому делу», — сказала жительница Гомеля.





Милиционеры написали в рапорте, что заметили в телеграмме видео с пикника в лесу и «оперативным путем» определили, что участие в «несанкционированном митинге» приняла Алла.





На суде выступала свидетель, еще одна жительница Гомеля. Она показала, что с Аллой познакомилась в августе на мирных маршах. Судью интересовало — в каких телеграм-сообществах участвовали обе жительницы Гомеля, кто еще был на пикнике, была ли символика и кто выложил запись в Телеграм.





«То есть вы пили шампанское, веселились и размахивали бело-красно-белыми флагами? Для чего было флаги с собой брать? Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не эти флаги — вам бы никто и слова не сказал?» — уточнял судья.





