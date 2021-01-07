Беларусь ухудшила позицию в рейтинге паспортов





Консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала новый отчет о мировой мобильности и новую версию своего рейтинга паспортов.





Паспорт Республики Беларусь опустился в рейтинге на два пункта из-за изменений в позициях других стран – на 70-е место с возможностью путешествовать без визы в 75 стран мира.





Первое место в 2021 году отдано японскому паспорту, с которым можно свободно попасть в 191 страну мира, на втором месте — Сингапур (190 стран), на третьем Германия и Южная Корея. Всего в рейтинге учитывается 189 стран.