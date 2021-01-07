Сочельник. В этот праздничный, волшебный день, когда на душе должно быть особенно светло и чисто, Беларуской православной церкви вынесли предупреждение. Не очень понятно, что послужило поводом, но ей напомнили, что в местах богослужений запрещаются мероприятия политического характера, пишет блогер и писательница Евгения Пастернак.





Если в течение года БПЦ получит еще одно такое предупреждение, суд может лишить ее юридического статуса и запретить ее деятельность на территории Беларуси.





Так поздравили всех православных с Рождеством.





А еще в этот прекрасный день в Сухарево погрузчик с ковшом приехал крушить небольшой мемориал, который жители сделали в память о Роман Бондаренко.





Закончилось водяное (зачеркнуто) новогоднее перемирие (зачеркнуто) затишье.





Ну, правда, сколько можно терпеть этих людишек, которые шастают по собственным дворам? Ходят ногами, разговаривают вслух, светят фонариками, чай пьют — сволочи и экстремисты.





Ну сами подумайте, ну поставьте себя на место тихаря.





Вот вы стоите и смотрите как люди в яркой одежде пьют во дворе чай. Не водяру хлещут из горла, не “Массандру” из пластиковых стаканчиков, а ЧАЙ.





Дети с ними. Дети противные ужасно, им бы врезать, выскочкам этим мелким, а родители с ними сю-сю-сю. Снеговиков лепят. Танцы танцуют. Ну уроды же.





Вы чувствуйте, как в вас закипает ненависть? С вами никогда не лепили снеговика. Вам лепили мокрым снежком в морду. С вами не танцевали. Вам не улыбались..





И вот вы уже лезете через забор, потому что можете.





... суки, еще и заборов понаставили, я вам покажу, частную территорию, это моя территория, сука, понял, я тут хозяин…





И вот вы уже бьете эти улыбающиеся рожи, эти девок чистеньких, этих мужиков богатеньких, потому что ну суки же!!!





Извините за доставленные неприятные эмоции.





Во вторник задержали 15 человек в Уручье, несколько человек в “Новой Боровой” и на Западе. Трое из задержанных находятся в больницах.





Избитый Виктор Мороз в больнице. У него проблемы с шеей, сотрясение мозга и сильная рвота.





Один из ведущих бизнес-аналитиков компании HES FinTech Андрей Кинаш, в 5-й городской клинической больнице. Сейчас у Кинаша сильно кружится голова, он испытывает боль при резких движениях, слышит шум в ушах. Лежит под капельницей, состояние слабое, предварительн диагноз — ЧМТ средней степени.





Жители Новой Боровой подают в Боровлянский сельсовет коллективное заявление об угрозе оружием и похищении людей.





МВД же рассказало, что подлые телеграм-каналы показали не всю информацию. На самом деле перед задержаниями в одном случае люди шли по району (ужас-ужас какой преступление), а во втором развешивали незарегистрированную символику (боюсь себе представить, какую).







