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Лукашенко продлил действие указа о поддержке БРСМ

Александр Лукашенко указом №10 от 6 января продлил на 2021 год действие указа «О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».


Он был принят 17 декабря 2012 года, пишет REFORM.by 

Оригинальный документ не публиковался в полном объеме. Доступно лишь извлечение из него. В соответствии с указом члены руководящих органов БРСМ должнывключаться в состав коллегий Мининформа, Минкульта, Минобразования, Минсельхозпрода, Минспорта и Минтруда. Кроме того, текущее содержание территориальных комитетов ОО «БРСМ» осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов.
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