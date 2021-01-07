Лукашенко продлил действие указа о поддержке БРСМ

Он был принят 17 декабря 2012 года, пишет REFORM.by





Оригинальный документ не публиковался в полном объеме. Доступно лишь извлечение из него. В соответствии с указом члены руководящих органов БРСМ должнывключаться в состав коллегий Мининформа, Минкульта, Минобразования, Минсельхозпрода, Минспорта и Минтруда. Кроме того, текущее содержание территориальных комитетов ОО «БРСМ» осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов.