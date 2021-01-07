



Naviny.by выяснили, как иначе эти деньги можно было бы потратить.





В ноябре 2020 года в агрогородке Занарочь Мядельского района (Минская область) открылась новая школа на 108 учебных мест.





Яркое одноэтажное здание включает в себя современные учебные кабинеты, компьютерный класс, комнаты технического и обслуживающего труда, укомплектованный лингафонный кабинет, библиотеку, а также обустроенный пищеблок и спортивный зал.





Цена строительства этого объекта составила 4 млн рублей.





Таким образом, на деньги, потерянные в результате блокировки интернета, могло было построить 206 новых школ по всей стране — в ценах по курсу доллара на август 2020 года.





Двухэтажный детский дом семейного типа, открытый в декабре прошлого года в Ляховичах (Брестская область), обошелся государству в 546 тысяч рублей.





Таких домов можно было бы построить в количестве 1508 штук, если бы не возникла потребность «выключить» интернет.





Новая поликлиника в микрорайоне Казимировка в Могилеве общей площадью 16 тысяч «квадратов», которая будет включать взрослую и детскую поликлиники и станцию скорой медицинской помощи и сможет обслуживать 37 тысяч человек, стоит 47 млн рублей.





Денег, которые недополучила экономика из-за остановки интернета, хватило бы на 17 таких поликлиник.