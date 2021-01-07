Прощальная служба Кондрусевича в Гродно: все плакали

Экс-глава РКЦ приехал в Гродно, чтобы провести богослужение в честь праздника Три Короля, во время которого католики освящают мел. Служба впервые с начала пандемии собрала полный костел верующих.









Когда он с другими священниками вышел в храм, гродненцы встали и начали аплодировать. Кондрусевич со слезами на глазах приветствовал прихожан. Он благодарил бога за долгие годы жизни, службы священником, за 30 лет епископства и за возвращение в Беларусь.





"Бог сделал чудо, но сделал это руками людей", – сказал Кондрусевич, отметив, что знал о молитвах с просьбами о скорейшем возвращении на родину, которые верующие Беларуси читали каждый день.





Во время службы он рассказал, что Гродно для него родной город, здесь он провел первое богослужение. Вспомнил год, когда на Советской площади взорвали Фару Витовта, и как прихожане защищали Фарный костел. Напомнил он и о силе молитвы, которая также важна для духовной жизни.





Настоятель Фарного костела ксендз Ян Кучинский поздравил Кондрусевича с 75-летним юбилеем. Он напомнил собравшимся, что архиепископ много лет подряд приезжал проводить богослужение на праздник Три Короля в Гродно.





Вечерняя служба затянулась на два часа – длилась в два раза дольше обычного. Примерно половина времени ушла на приветствия и поздравления от верующих. Со словами благодарности выходили дети, молодежь, пенсионеры, с букетом и подарком пришли поздравить Кондрусевича гродненские православные. Многие не могли сдержать слез.





Напомним, Кондрусевич с конца августа не мог попасть в Беларусь. Будучи за границей, он написал прошение об отставке, в качестве причины назвав предстоящее 75-летие. Он вернулся лишь 24 декабря, в тот же день отслужил мессу.





Кондрусевич родился в деревне Одельск (Гродненская область) в семье этнических поляков. Хотел стать учителем физики и математики, но ушел из Гродненского пединститута из-за того, что посещал церковь. В 1970 году окончил с отличием энергомашиностроительный факультет Ленинградского политехнического института, в 1981 году – с отличием Каунасскую духовную семинарию. В мае 1981 года был рукоположен во священники.





Белорусское гражданство митрополит получил после 2015 года, также было соответствующее государственное решение по поводу его натурализации в Беларуси. Как правило, в указе о получении б орусского гражданства, ко рый кладут на подпись главе государства, находится несколько десятков фамилий. Под митрополита Кондрусевича несколько лет назад сделали отдельный указ.





Католики – вторая по численности религиозная конфессия в Беларуси. Кондрусевич возглавляет РКЦ с 2007 года, он был назначен в Беларусь Папой Римским после смерти кардинала Казимира Свентека. До этого митрополит почти десять лет руководил католической кафедрой в Москве.



