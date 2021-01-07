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Культурный хаб Оk16 выселяет арендаторов. Причина — предписание от МЧС

Одно из главных тусовочных мест Минска приостанавливает работу и выселяет арендаторов.


Ok16 — культурное пространство на Октябрьской улице. Несколько лет подряд площадку для проведения своих мероприятий арендовала компания «АртКорпорейшн», организаторы фестивалей «Лістапад» и «ТЕАРТ».

Сегодня компания сообщила в фейсбуке:

 — Друзья, к сожалению, мы вынуждены покинуть пространство Ок16.

Вот так совершенно неожиданно для нас мы остались без нашего любимого хаба, где так долго давали жизнь многим важным проектам, в том числе создавали и показывали спектакли ТОКтеатра.

Все спектакли ТОКтеатра в январе и феврале пока отменяются. Вы можете сохранить билеты и поддержать нас в этих трудных и непредсказуемых обстоятельствах. Надеемся, уже скоро мы сможем пригласить вас на следующие показы, и эти билеты вам пригодятся.

Представитель «АртКорпорейшн» рассказал TUT.BY, что 5 января компания получила предписание МЧС о приостановлении мероприятий. После этого, по его словам, последовала отмена всех мероприятий и расторжение договора аренды со стороны владельца.

Отменяются и другие мероприятия, запланированные на этой площадке на ближайшее время. Так, основатель Современного художественного театра Владимир Ушаков поделился у себя в Facebook, что вчера спектакль #Гэтадемакрэйшен отменили за полчаса до его начала. Причину артист объяснил так: «Приехали из МЧС и за 30 минут до спектакля принесли предписание Оk16».
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