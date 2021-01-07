Православные верующие в Беларуси празднуют Рождество Христово

По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января, — кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.





При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с католическим Григорианским.



