Православные верующие в Беларуси празднуют Рождество Христово
Православные верующие празднуют Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Беларуси прошли торжественные богослужения.
Большинство белорусов — православные. По данным многочисленных исследований, которые проводились в 2000−2010 годах, православных у нас 50−65% населения, католиков — 7−9%, 0,5−0,7% — протестантов, 0,2% населения — иудеи, а 0,2% населения — мусульмане, пишет TUT.BY
По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января, — кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с католическим Григорианским.
В этом году впервые с рождественским посланием к белорусам обратился новый глава БПЦ митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.
В нем он отметил, что человечество в минувшем году прошло нелегкий путь: «Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; утрата единомыслия и единства общения среди Поместных Православных Церквей, наконец, возникшее на политической почве разделение в нашем обществе — все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия».
Однако он призвал христиан не унывать: «Что бы ни происходило — „Свет во тьме светит, и тьма его не может объять“».
В условиях пандемии коронавируса и по-прежнему высоком приросте ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в нашей стране многие верующие решили отказаться от посещения праздничного богослужения в храме.
Одним из вариантов для них остается трансляция рождественской службы по телевизору. С 00.00 за праздничной литургией, которую проведет предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин, можно следить по телеканалу «Беларусь 3». На том же телеканале 7 января, в 10.00, начнется трансляция поздней литургии. Через интернет за всеми указанными трансляциями можно следить через сайт Белтелерадиокомпании.
08:21 07/01/2021
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