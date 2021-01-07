+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Православные верующие в Беларуси празднуют Рождество Христово

Православные верующие празднуют Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Беларуси прошли торжественные богослужения.

Православные верующие в Беларуси празднуют Рождество Христово
Большинство белорусов — православные. По данным многочисленных исследований, которые проводились в 2000−2010 годах, православных у нас 50−65% населения, католиков — 7−9%, 0,5−0,7% — протестантов, 0,2% населения — иудеи, а 0,2% населения — мусульмане, пишет TUT.BY

По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января, — кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с католическим Григорианским.

В этом году впервые с рождественским посланием к белорусам обратился новый глава БПЦ митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

В нем он отметил, что человечество в минувшем году прошло нелегкий путь: «Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; утрата единомыслия и единства общения среди Поместных Православных Церквей, наконец, возникшее на политической почве разделение в нашем обществе — все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия».

Однако он призвал христиан не унывать: «Что бы ни происходило — „Свет во тьме светит, и тьма его не может объять“».

В условиях пандемии коронавируса и по-прежнему высоком приросте ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в нашей стране многие верующие решили отказаться от посещения праздничного богослужения в храме.

Одним из вариантов для них остается трансляция рождественской службы по телевизору. С 00.00 за праздничной литургией, которую проведет предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин, можно следить по телеканалу «Беларусь 3». На том же телеканале 7 января, в 10.00, начнется трансляция поздней литургии. Через интернет за всеми указанными трансляциями можно следить через сайт Белтелерадиокомпании.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра любоў на Каляды.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]