Тихановская переболела коронавирусом

"Светлана переболела коронавирусной инфекцией. Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе", - рассказала Красулина.





Пресс-секретарь уточнила, что Тихановская перенесла болезнь "достаточно легко".





Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.





Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.



