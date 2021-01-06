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Тихановская переболела коронавирусом

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская переболела коронавирусом, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина

"Светлана переболела коронавирусной инфекцией. Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе", - рассказала Красулина.

Пресс-секретарь уточнила, что Тихановская перенесла болезнь "достаточно легко".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.
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