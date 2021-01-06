Валерий Боднарь. Фото: Фейсбук





Среди задержанных 5 января на улице Ложинской в Минске – глава Ассоциации рекламных организаций Валерий Боднарь. Об этом TUT.BY рассказал его сын. Мужчину уже осудили, он арестован на 10 «суток».





О задержании исполнительного директора Ассоциации рекламных организаций Валерия Боднаря рассказал его старший сын Максим:





– Вчера я увидел вечером в телеграм-канале, что на Ложинской – задержания. Там живут мои мать с отцом. Я позвонил матери, чтобы проверить, все ли в порядке. Мама встревожилась, что отец недавно вышел из дома, но долго не возвращается. И в тот же момент маме пришло сообщение от отца, что он в Первомайском РУВД. После этого доступа к телефону у него уже не было.





Родные Валерия Боднаря вчера вечером съездили к РУВД, однако никаких подробностей узнать не смогли. Сегодня они попали на заседание суда.





– Данные в протоколе и показания отца сильно различаются. Милиция считает, что он участвовал в марше – несколько десятков человек шли по району и кричали «Жыве Беларусь». У отца показания, что он возвращался через двор со своей ежедневной прогулки – у него проблемы со здоровьем, врачи рекомендовали гулять. При нем не было никакой атрибутики. Он не согласился с обвинением.





Главу Ассоциации рекламных организаций осудили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП, наказание – 10 «суток» ареста. По информации близких, он на Окрестина.





– Мы успели немного с ним пообщаться. Сказал, что цел, настроение боевое, не унывает, – рассказал сын Максим.