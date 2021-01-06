Почти месяц пенсионерка находится заключении и у нее начались проблемы со здоровьем. Дочка Галины Анастасия рассказала Hrodna.life , о чем пишет в письмах политическая заключенная.





Галина Дербыш живет в агрогородке Обухово (Гродненский район). Всю жизнь она работала бухгалтером в колхозе, на пенсии занималась хозяйством. 10 декабря Галину задержали по подозрению в совершении «акта терроризма». Поводом для задержания могла послужить заправка в Волковыске, где 20 сентября пенсионерка заправлялась на 30 литров дизельного топлива. 2 октября в этом городе горели дом и машина милиционера. При обыске у Галины Дербыш нашли чек с заправки.





Описали имущество, начали приходить к знакомым

В агрогородке люди взволнованы задержанием Галины Дербыш, говорит ее дочка Анастасия. Она добавляет, что следователь дал понять, что все, кто знают Галину Дербыш в Обухово, и те люди, которым она бескорыстно помогала, должны ждать обыска.





«Несколько лет назад мама помогала одному инвалиду в Обухово. Его хотели посадить в тюрьму за уклонение от армии. Парень оказался онкобольным, с утраченным зрением на один глаз. В итоге ему присвоили 3-ю группу инвалидности. К нему пришел следователь, после разговора у этого парня был обыск на наличие взрывчатых веществ».





Следователь из КГБ приходил и к Анастасии домой, накладывал арест на ее имущество.





«Описали не только мамы имущество, но и мое. Хоть я живу отдельно со своей семьей. Они считают, что квартира куплена на деньги мамы. Следовать из КГБ сказал, что моя мама террористка».





Надзиратели называют «наша бабушка-террористка»

Анастасия говорит, что не все письма от мамы доходят. За период заключения она получила только два письма. Галина пишет, что персонал в тюрьме адекватный, относится с понимаем. Хотя первый раз ее сводили в душ лишь на 19-й день заключения.





«Мама пишет, что в тюрьме много людей с поломанными судьбами. Недавно к ней подселил молодую девушку. Мама человек ранимый, трудно представить, что у нее на душе сейчас. В заключении отношение к ней нормальное, даже попросила меня благодарность написать в тюрьму. Говорит, что надзиратели в шоке от происходящего, называют ее „наша бабушка-террористка“. Пишет про здоровье, которое у нее ухудшилось».





Анастасия говорит, что у матери в тюрьме были проблемы с сердцем, давление скачет. Инвалидность по здоровью дает о себе знать.





В письмах Галина Дербыш спрашивает про хозяйство. Дома у нее котов-подкидышей за которыми она присматривала, куры, кролики, собака и много цветов. Женщина в письмах спрашивает про мужа, который заболел COVID-19.





«Мы очень сильно переживаем за маму, но она как-то держится. Жители Обухово шокированы происходящим, что такое может быть в мирное время. Многие не верили, что мама в тюрьме. Но как узнавали — плакали. Все предлагают помощь и поддержку, я даже не ожидала что у нас обуховцы такие дружные. Хочется верить, что скоро все это закончится и мама вернется домой».