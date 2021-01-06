+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

И так бывает: После Нового года гомельчанин забыл, где оставил сына, и обратился в милицию

1 января, после празднования Нового года, гомельчанин забыл, где оставил своего сына. За помощью пришлось обращаться в РОВД.



После Нового года гомельчанин забыл, где оставил сына, и обратился в милицию. Почитайте, где нашли малыша

Приезд милиционеров «отрезвил» мужчину. Он вспомнил, что попросил соседку присмотреть за ребенком. Там-то малыша и нашли, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Теперь рождественские праздники малышу не суждено провести дома. Ребенка отправили в приют, а с отцом будет разбираться милиция и комиссия по делам несовершеннолетних.
Сильные новости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]