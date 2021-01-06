



Неверие в пандемию коронавируса и пренебрежение мерами предосторожности против ее распространения так же смертельно опасно, как и неверие в Бога, сказал в среду в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС





"Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят - не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые - а так их можно назвать - в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. <...> Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", - сказал он.





Простая неосторожность, подчеркнул патриарх, во время пандемии может стать причиной вспышки заболевания.





"И поэтому я призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина. Не следует пренебрегать всеми этими требованиями и предписаниями", - добавил он.





Предстоятель Русской православной церкви также призвал верующих во время пандемии не забывать о соблюдении мер предосторожности при посещении храмов, а также больше времени уделять семье.





Напомним, правящий в Беларуси режим во главе с Лукашенко отвергает опасность коронавируса. Преобладающее большинство чиновников не носят защитные маски, хотя в Беларуси официально введен масочный режим еще в ноябре.





Более того, на совещаниях у Лукашенко негласно запрещено появляться в масках. Во вермя первой волны Лукашенко предлагал лечить коронавирус баней, водкой, трактором, но и после того, как сам "перенес на ногах", продолжает высказываться пренебрежительно о болезни, которая уже унесла миллионы жизней в мире и тысячи - в Беларуси