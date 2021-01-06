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Аморальная власть: 84-летнего Яна Гриба принудительно доставили в милицию, чтобы судить за марш

84-летнего Яна Гриба наказали за участие в Марше мудрости - штраф 1160 рублей. Это гораздо больше, чем его пенсия.

Ян Гриб, архивное фото

Как сообщил "Белсату" сам Ян Гриб, на следующий день после акции, которая состоялась 4 января, его принудительно доставили из дома в отдел милиции Первомайского РУВД. 

Там составили протокол по статье 23.34, после чего увезли в суд.

Ян Гриб отказался принимать участие в заседании в знак протеста против несправедливых и незаконных действий милиции и судов, не признав своей вины. 

Пока мужчина оставался в коридоре, судья постановил наказать его штрафом.
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