Ян Гриб, архивное фото





Как сообщил " Белсату " сам Ян Гриб, на следующий день после акции, которая состоялась 4 января, его принудительно доставили из дома в отдел милиции Первомайского РУВД.





Там составили протокол по статье 23.34, после чего увезли в суд.





Ян Гриб отказался принимать участие в заседании в знак протеста против несправедливых и незаконных действий милиции и судов, не признав своей вины.





Пока мужчина оставался в коридоре, судья постановил наказать его штрафом.