Аморальная власть: 84-летнего Яна Гриба принудительно доставили в милицию, чтобы судить за марш
84-летнего Яна Гриба наказали за участие в Марше мудрости - штраф 1160 рублей. Это гораздо больше, чем его пенсия.
Ян Гриб, архивное фото
Как сообщил "Белсату" сам Ян Гриб, на следующий день после акции, которая состоялась 4 января, его принудительно доставили из дома в отдел милиции Первомайского РУВД.
Там составили протокол по статье 23.34, после чего увезли в суд.
Ян Гриб отказался принимать участие в заседании в знак протеста против несправедливых и незаконных действий милиции и судов, не признав своей вины.
Пока мужчина оставался в коридоре, судья постановил наказать его штрафом.
13:33 06/01/2021
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