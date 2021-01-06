В Беларуси резко снизилось официальное количество выявленных новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. 5 января в стране якобы зарегистрировали всего 1273 случая коронавируса, что значительно меньше, чем накануне - 1869 и вообще в последние недели.





Но несмотря на столь резкое падение числа инфицированных за день, количество умерших осталось прежним – 10 человек. Общее число жертв в нашей стране, по выдуманной параллельной реальности от Минздрава, якобы составляет 1471 человек, пишет Телеграф.





Как замечает «Еврорадио», уже месяц официальное количество новых случаев COVID-19 не опускалось ниже 1700. Но 5 января сообщалось о всего якобы 1273 заразившихся.





Еврорадио отмечает, что причиной этого могло бы стать чрезвычайно низкое количество тестов, которые делаются в последние дни.





Статистика за 3 января — всего 5331 тест, за 4-е и того меньше - 4686, а 5-ого и вовсе почти ничего — 3452 теста. Напомним, в декабре делали 20-30 тыс. тестов за сутки.





«Меньше сделано тестов — меньше выявлено новых случаев. Логично. Но до сегодняшнего дня в Беларуси все было не так! Возьмем декабрь и начало января. О скольких бы тестах ни сообщала официальная статистика, новых случаев коронавирусной инфекции стабильно выявлялось 1700+.





Делается 30 тысяч тестов — новых случаев 1944. Делается 8 тысяч тестов — новых случаев 1858. Из-за этого в определенные дни под 40% от сданных тестов оказывались положительными! Очередная коронавирусная аномалия в Беларуси», — делает вывод Еврорадио.













А нет теста - не попадешь в статистику. Ни как заболевший, ни, в случае трагического исхода, как умерший.





Напомним,

в 2020 году Белстат перестал публиковать статистику смертности в стране.

Однако, согласно данным по второму кварталу, переданным Беларусью в ООН, смертность только за апрель-июнь превысила среднюю за последние 5 лет примерно на 5500 человек. Однако, согласно данным по второму кварталу, переданным Беларусью в ООН,





Данных за второе полугодие 2020 года нет до сих пор, в том числе по третьему кварталу.





Более того, после лживый правящий режим ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЕКРЕТИЛ ВСЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СТАТИСТИКУ.





Как на днях сообщал телеграм-канал Экономика , Белстат не раскрывает статистику по рождаемости, смертности и миграции после 1 апреля 2020 года - данные не предоставляют даже в органы ЕАЭС.





недавно случайно в интернете появились шокирующие официальные данные по смертности в ноябре в Могилеве. Тем не менее,



