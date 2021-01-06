COVID-19: Минздрав в очередной раз уличили в манипуляциях со статистикой
В Беларуси внезапно резко снизилось количество заразившихся коронавирусом. СМИ нашли аномалии в статистике Минздрава
В Беларуси резко снизилось официальное количество выявленных новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. 5 января в стране якобы зарегистрировали всего 1273 случая коронавируса, что значительно меньше, чем накануне - 1869 и вообще в последние недели.
Но несмотря на столь резкое падение числа инфицированных за день, количество умерших осталось прежним – 10 человек. Общее число жертв в нашей стране, по выдуманной параллельной реальности от Минздрава, якобы составляет 1471 человек, пишет Телеграф.
Как замечает «Еврорадио», уже месяц официальное количество новых случаев COVID-19 не опускалось ниже 1700. Но 5 января сообщалось о всего якобы 1273 заразившихся.
Еврорадио отмечает, что причиной этого могло бы стать чрезвычайно низкое количество тестов, которые делаются в последние дни.
Статистика за 3 января — всего 5331 тест, за 4-е и того меньше - 4686, а 5-ого и вовсе почти ничего — 3452 теста. Напомним, в декабре делали 20-30 тыс. тестов за сутки.
«Меньше сделано тестов — меньше выявлено новых случаев. Логично. Но до сегодняшнего дня в Беларуси все было не так! Возьмем декабрь и начало января. О скольких бы тестах ни сообщала официальная статистика, новых случаев коронавирусной инфекции стабильно выявлялось 1700+.
Делается 30 тысяч тестов — новых случаев 1944. Делается 8 тысяч тестов — новых случаев 1858. Из-за этого в определенные дни под 40% от сданных тестов оказывались положительными! Очередная коронавирусная аномалия в Беларуси», — делает вывод Еврорадио.
Заметим, что в последнее время в СМИ неоднократно появляется информация, что даже уже больным людям с явными признаками коронавируса, в том числе контактам 1-ого уровня, отказываются делать тесты на коронавирус, при этом зачастую ковидным больным ставят диагноз ОРВИ даже при наличии подтвержденной пневмонии.
А нет теста - не попадешь в статистику. Ни как заболевший, ни, в случае трагического исхода, как умерший.
Напомним,
в 2020 году Белстат перестал публиковать статистику смертности в стране.
Однако, согласно данным по второму кварталу, переданным Беларусью в ООН, смертность только за апрель-июнь превысила среднюю за последние 5 лет примерно на 5500 человек.
Данных за второе полугодие 2020 года нет до сих пор, в том числе по третьему кварталу.
Более того, после лживый правящий режим ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЕКРЕТИЛ ВСЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СТАТИСТИКУ.
Как на днях сообщал телеграм-канал Экономика, Белстат не раскрывает статистику по рождаемости, смертности и миграции после 1 апреля 2020 года - данные не предоставляют даже в органы ЕАЭС.
Тем не менее, недавно случайно в интернете появились шокирующие официальные данные по смертности в ноябре в Могилеве.
Скандал! После обнародования данных о смертности в Могилеве с госсайта удалили всю статистику аж с 2012 года!
"Белорусский партизан"
12:42 06/01/2021
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