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Лукашенко передал подарок малышу, который в 2021-м году родился первым

Напомним, что родители назвали мальчишку Рома. Это символично. Потому что все мы помним прошлый год и гибель Романа Бондаренко.




В новогоднюю ночь в Беларуси родился 41 малыш.

Самый-самый первый новорожденный появился в первую минут нового 2021-го года в Витебском областном клиническом роддоме, который во время пандемии работает как ковидный госпиталь. Первый рожденный ребенок - мальчик, который родился от мамы с коронавирусом. Семья проживает в Орше, но из-за «ковида» женщина была под наблюдением врачей в Витебске.


Это первый ребенок в семье, крепкий мальчишка ростом 53 сантиметра и весом 3 килограмма 910 граммов.

В среду, 6 января, пресс-служба Минздрава сообщила в телеграм-канале, что родителям ребенка вручили подарок маленькому гражданину от Александра Лукашенко. Презент родителям передал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
"Белорусский партизан"
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