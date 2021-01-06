











В новогоднюю ночь в Беларуси родился 41 малыш.





Самый-самый первый новорожденный появился в первую минут нового 2021-го года в Витебском областном клиническом роддоме, который во время пандемии работает как ковидный госпиталь. Первый рожденный ребенок - мальчик, который родился от мамы с коронавирусом. Семья проживает в Орше, но из-за «ковида» женщина была под наблюдением врачей в Витебске.









Это первый ребенок в семье, крепкий мальчишка ростом 53 сантиметра и весом 3 килограмма 910 граммов.





В среду, 6 января, пресс-служба Минздрава сообщила в телеграм-канале, что родителям ребенка вручили подарок маленькому гражданину от Александра Лукашенко. Презент родителям передал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.















