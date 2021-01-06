Лукашенко передал подарок малышу, который в 2021-м году родился первым
Напомним, что родители назвали мальчишку Рома. Это символично. Потому что все мы помним прошлый год и гибель Романа Бондаренко.
В новогоднюю ночь в Беларуси родился 41 малыш.
Самый-самый первый новорожденный появился в первую минут нового 2021-го года в Витебском областном клиническом роддоме, который во время пандемии работает как ковидный госпиталь. Первый рожденный ребенок - мальчик, который родился от мамы с коронавирусом. Семья проживает в Орше, но из-за «ковида» женщина была под наблюдением врачей в Витебске.
Это первый ребенок в семье, крепкий мальчишка ростом 53 сантиметра и весом 3 килограмма 910 граммов.
В среду, 6 января, пресс-служба Минздрава сообщила в телеграм-канале, что родителям ребенка вручили подарок маленькому гражданину от Александра Лукашенко. Презент родителям передал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
"Белорусский партизан"
11:42 06/01/2021
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