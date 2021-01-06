У режима есть план - по гендерному равенству

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.





За реализацию плана будет отвечать Министерство труда и социальной защиты.





В рамках плана в ближайшую пятилетку при разработке законов и госпрограмм будут внедряться элементы гендерного анализа, совершенствоваться гендерная статистика. В частности, в программы повышения квалификации госслужащих собираются включить вопросы гендерного равенства. Работников ГПК и МВД планируют обучать работе с мигрантами с учетом гендерных аспектов.





Планируется выравнивать возможности мужчин и женщин в сфере профессионального развития с учетом их родительских обязанностей. Ожидается увеличение доли женщин, получивших госсубсидии на открытие собственного дела, занимающих руководящие позиции, заняты в IT, профессиональной, технической деятельности, НИОКР.





В плане прописано и увеличение доли мужчин, вовлеченных в воспитание, развитие и уход за детьми. Среди мероприятий данного раздела упоминается сокращение списка тяжелых и вредных работ, к которым запрещается привлекать женщин. В образование предполагается отразить гендерное равенство в предмете «Трудовое обучение».





Еще одно направление — гендерно-ориентированная охрана здоровья. Ожидаемым результатом в плане названо сокращение разрыва в уровне смертности мужчин и женщин.





В плане есть мероприятия и по противодействию насилию в семье и торговле людьми. Результаты будут оценивать по доле женщины, подвергавшихся домашнему насилию в любой форме со стороны мужа или партнера, а также по доле женщин и девочек в возрасте от 15 лет, подвергавшихся сексуальному насилию в последние 12 месяцев.





Предполагается совершенствовать законодательство в сфере предупреждения насилия в семье, проработать вопрос о создании реестра информации о случаях домашнего насилия. Будет проводиться мониторинг работы по предупреждению насилия в семье, в том числе «кризисных» комнат.





Также будут повышать квалификацию судей, социальных работников, сотрудников системы образования, здравоохранения, внутренних дел по вопроса оказания помощи, профилактики и противодействия насилию.





Кроме того, план включает информационно-просветительские мероприятия.