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Посол Мезенцев назвал сроки поставки российской вакцины в Беларусь

Поставки российской вакцины от коронавируса COVID-19 Беларуси определены на январь-март.


Об этом сообщил во вторник журналистам посол России Дмитрий Мезенцев, пишет ТАСС.

«Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси [вакциной «Спутник V»]. Определены в рамках договора уже поставки вакцины на январь -февраль-март. Более того, мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины на территории Беларуси», - сказал российский дипломат. Он поблагодарил за то, что российская вакцина была первой зарегистрирована в Беларуси а также впервые вне РФ проводилась ее апробация. Мезенцев выразил уверенность, что прогноз белорусских властей о вакцинации 1,2 млн граждан «будет реализован во взаимодействии с российской стороной».
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