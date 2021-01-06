Неизвестный в Новой Боровой угрожал семье пистолетом

Человек с предметом, похожим на пистолет, пытается задержать девушку / скриншот видео





Мужчину позже также забрали неизвестные, рассказала "Нашей ниве" его супруга Виктория. Семья живет в Новой Борой. Вчера вечером они вместе с семилетним сыном вышли погулять. Ребенок бегал вокруг елки с фонариком. Отец семейства Виктор Мороз остановился поговорить со знакомым.





"И тут я вижу ситуацию: бежит девушка, за ней бегут двое мужчин, это все выглядит как нападение", — рассказывает Виктория.





Она попыталась остановить нападавших, крикнула им "Вы что делаете? Вы кто такие? Что происходит?". Ребенок испугался и спрятался под елкой. Ее муж тоже попытался вмешаться — обратился к одному из нападавших с просьбой отстать от девушки.





"А тот, ни слова не говоря, достает пистолет — это все видит ребенок, — и бьет мужа ногой в живот", — рассказывает Виктория.