СМИ: Президент Армении заболел коронавирусом
Саркисян заболел во время визита в Англию.
У президента Армении Армена Саркисяна обнаружили коронавирус во время визита в Лондон.
Как сообщили 5 января армянские информационные агентства, 67-летнему Саркисяну в Лондоне должны были прооперировать ногу. Уже в столице Великобритании у него появились симптомы COVID-19.
По сообщениям СМИ, Саркисян, обязанности которого как президента является скорее церемониальными, отправился на самоизоляцию, где продолжит работать.
09:00 06/01/2021
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