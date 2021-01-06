СМИ: Президент Армении заболел коронавирусом

У президента Армении Армена Саркисяна обнаружили коронавирус во время визита в Лондон.





Как сообщили 5 января армянские информационные агентства, 67-летнему Саркисяну в Лондоне должны были прооперировать ногу. Уже в столице Великобритании у него появились симптомы COVID-19.





По сообщениям СМИ, Саркисян, обязанности которого как президента является скорее церемониальными, отправился на самоизоляцию, где продолжит работать.