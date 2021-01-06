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СМИ: Президент Армении заболел коронавирусом

Саркисян заболел во время визита в Англию.


У президента Армении Армена Саркисяна обнаружили коронавирус во время визита в Лондон.

Как сообщили 5 января армянские информационные агентства, 67-летнему Саркисяну в Лондоне должны были прооперировать ногу. Уже в столице Великобритании у него появились симптомы COVID-19.

По сообщениям СМИ, Саркисян, обязанности которого как президента является скорее церемониальными, отправился на самоизоляцию, где продолжит работать.
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