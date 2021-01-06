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ВОЗ сообщила о выявлении «британского» штамма коронавируса в 41 стране мира

Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 41 стране и территории. Об этом сообщила в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в ночь на среду, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).


«По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в сообщении. Отмечается также, что штамм коронавируса, известный как «разновидность 501Y. V2», информация о котором первоначально поступила из ЮАР, «выявлен еще в шести других странах/территориях/ районах».

Согласно бюллетеню ВОЗ, за минувшую неделю — с 28 декабря по 3 января — число заразившихся COVID-19 выросло в мире на 4 035 226, а умерших — на 76 017. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Северной и Южной Америке — 1 935 621. На втором месте — регион Европы (1 553 332), на третьем — Юго-Восточная Азия (208 592). По смертности лидирует Европа, где за семь дней умерли 32 898 пациентов. На втором месте — Северная и Южная Америка (32 283), на третьем — Юго-Восточная Азия (3 756).
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